Hija de emblemática Miss Mundo venezolana impresiona por su belleza ¡Un diamante!

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela tiene seis coronas de Miss Mundo, una de ellas ganada en el año 1991 con la hermosa Zuliana Ninibeth Leal, quien hoy lleva su vida lejos del ojo público. La soberana vivió muchos años en Australia, juntos a su hermosa hija Lucciana Beatriz Beynon Leal.

Gran belleza

La joven ha heredado la exótica belleza de su madre, con un color de piel canela, cabellos negros e intensos ojos claros, que se ha robado toda la atención de internet.

Recientemente una página de misses posteó unas imágenes de Lucciana, en un desfile en traje de baño con unas curvas de acero.

Ninibeth vivió por muchos años una relación con el modelo australiano Traver Beynon, y fruto de ese amor tuvieron dos hijos, Lucciana y Luke, de quien no se conoce muchos detalles.

En internet afirman que Leal, que se corona como la cuarta Miss Mundo venezolana, duró 11 años de casada con el multimillonario, separándose en el año 2008.

Opinión en redes

La criolla es agente inmobiliaria y empresaria. Además, medios afirman que vive ahora en Londres con su hija, quien está firmada por la agencia WILHELMINA models.

Entre sus últimas apariciones fue en el año 2011 llevando la cobertura detrás de Miss Mundo y en el año 2018, como jurado del certamen inglés, dirigido por Julia Morley.

“Vamos masivamente a escribirle a esta muchacha que la queremos en MV 2026”, “La chama es super bellísima”, “Hermosa como la madre súper exótica”, “Idéntica a Ninibeth”, son algunas de las opiniones.