A José Gilberto Hernández le gusta esta yegua por su forma de correr

El domingo 17 de agosto del 2025 en el hipódromo La Rinconada se realizará la reunión número 31 del año donde uno de los jockeys protagonistas es el látigo profesional José Gilberto Hernández, quien estará presente con dos montas a realizar en las pruebas del 5y6 nacional.

La yegua que le gusta a José Gilberto Hernández

La primera monta de la tarde del domingo del jockey profesional José Gilberto Hernández en la reunión 31 será en la séptima carrera del programa y primera de las válidas del 5y6 nacional será con el ejemplar Navegante del entrenador José Sánchez en un recorrido de 1.300 metros.

“Este caballo anda muy bien, viene de ganar, anda en forma, tiene condición, pudiera estar entre los primeros lugares de la carrera para sorprender en la primera válida”, esto dijo el jockey al equipo de Meridiano.net la mañana de este viernes.

Luego, su segundo compromiso de montas lo realizará en la décima carrera de la tarde y cuarta de las válidas del 5y6 nacional, donde montará a la yegua Prioritise del entrenador José Romero Rojas en una distancia de 1,200 metros y esto fue lo que manifestó de la hembra.

“Ella anda muy bien, me gusta mucho por la velocidad como es mi característica y le asacaré provecho en la partida para en la llegada mantener a la yegua adelante y así obtener este triunfo".