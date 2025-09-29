Los Mellizos de Minnesota despiden a Rocco Baldelli

Suscríbete a nuestros canales

Los Mellizos de Minnesota han anunciado que el manager Rocco Baldelli no regresará para la temporada 2026, poniendo fin a un mandato de seis años que incluyó dos títulos de división. Baldelli, quien fue contratado en 2019, llegó a la organización como una de las figuras jóvenes y prometedoras en el mundo de los managers. Durante su tiempo al frente, los Mellizos tuvieron un récord de 457 victorias y 404 derrotas. Este registro le valió el premio de Manager del Año de la Liga Americana en 2019, su temporada de debut.

Los resultados

El historial de Baldelli con los Mellizos está marcado por picos y valles. Si bien el equipo dominó su división en 2020 y 2023, no logró tener éxito en la postemporada. Los Mellizos no han ganado una serie de playoffs desde 2002, una racha que se ha mantenido durante la era de Baldelli. El equipo de 2024, a pesar de las expectativas, no pudo clasificar a los playoffs, lo que probablemente influyó en la decisión de la gerencia.

El despido de Baldelli ocurre a pesar de un registro de victorias que supera el 50% y de haber logrado dos títulos de división, lo que subraya las altas expectativas de los Mellizos y su hambre de ir más allá en la postemporada. La búsqueda de un nuevo líder para el comienza ahora, mientras la organización se prepara para lo que esperan sea una nueva era de éxito en octubre.



