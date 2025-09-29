Marisa Román regresa a Venezuela tras 12 años lejos ¡Bienvenida!

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Marisa Román se encuentra viviendo momentos de mucha emoción, al regresar a Venezuela tras 12 años lejos.

La criolla que participó en importantes telenovelas como "La Mujer Perfecta", ha estado compartiendo en redes videos e imágenes visitando hermosos lugares del país y conectando con ese público que tanto la quiere.

Amor y cariño en casa

La artista ha destacado que no existe nada como el clima, naturaleza, gente, comida y alegría de esta nación, que la vio crecer y formarse como una profesional de la actuación.

"Reencontrarme con la que fui. Ver atrás y reconocer el camino recorrido. Descubrir que permanecer y aceptar lo que se ha ido, dejar ir el pasado con gratitud y honrar con asombro el provenir”, escribió en un bonito post en Instagram.

En este sentido, prometió que no volverá a dejar de pasar tanto tiempo fuera de Venezuela, de su familia, amigos y colegas de la actuación que la han recibido con los brazos abiertos.

Gira de medios

Entre las labores realizadas por Marisa han sido entrevistas con Shirley Varnagy y en Venevisión, planta la cual fue su por años con producciones como “Cosita Rica”, “La vida Entera”, De todas maneras rosas”, entre otras.

Entre abrazos, besos y mucha nostalgia, Román recorrió los pasillos del canal de la colina, donde vivió mágicos momentos en la época de oro de la televisión nacional.

Emma Rabbe y Alba Roversi, son dos de las criollas que también han regresado a Venezuela.