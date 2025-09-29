Rauw Alejandro se quitó la ropa y revolucionó las redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Rauw Alejandro es uno de los exponentes urbanos más importantes del momento, con su buena música y estilo ha logrado imponer una tendencia única en el mundo. Su talento es acompañado con el físico que se gasta y que hace suspirar a muchas mujeres en conciertos, entrevistas y shows.

El domingo 28 de septiembre el intérprete de “Tú con él”, posteó en su perfil de Instagram dos imágenes luciendo como Dios lo trajo al mundo. Unas fotografías que hicieron reventar las redes sociales por los comentarios subidos de tonos de seguidoras.

Desnudo de Rauw

Su cuerpo lleno de tatuajes quedó al descubierto, siendo solo dos cocos con los que tapó sus partes íntimas, fotos que demuestra lo irreverente y atrevido que es el cantautor de 32 años.

No es la primera ocasión que Alejandro, presume el cuerpazo que tiene, casi siempre utilizada las plataformas digitales para mostrarse en ropa interior y sin camisa, haciendo suspirar a sus fanáticas.

“shhh”, es el mensaje con el cual Rauw acompañó la publicación que hasta el momento tiene 1,5 millones de me gusta y miles de comentarios de halagos por verlo tan radiante.

Revolucionando las redes

“Cuanta perfección”, “Cuantas veces viste la foto”, “Eres más que bello, eres un verdadero Dios”, “Pero que ven mis ojos”, “Quien fuera coco”, son algunas de las opiniones.