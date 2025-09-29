Farándula

Charyl Chacón muestra su lado más humano con su libro "Tan fuerte como tú"

Muy sincera la criolla cuenta la historia de su vida, momentos difíciles y positivos que la hacen ser una luchadora 

Elvis González
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Bella, talentosa y humana son algunas palabras para definir a la escritora venezolana Charyl Chacón, quien ha lanzado al mercado su primer libro titulado “Tan fuerte como tú”. Una ejemplar a corazón abierto en el que la modelo, actriz, conductora y exreina de belleza habla de la fuerza y bienestar.

Carta abierta de amor

En una reciente entrevista exclusiva para Meridiano la Miss Península de Araya, en el Miss Venezuela 2009, ha comentado los momentos fuertes en la vida que la han hecho hoy una mujer madura, fuerte y con la confianza para contar el asesinato de su progenitor Charles Chacón Rueda.

El cuerpo del señor Charles fue hallado sin vida el 28 de julio del 2025, en el interior de su camioneta en el sector Francisco de Miranda, municipio Linares Alcántara del estado Aragua.

Ese momento marcó muchas dificultades en la vida de la exconductora de “La Bomba”, por una serie de acontecimientos que llegaron luego.

Detalles del libro

La belleza describió su proyecto como un hijo de dos historias, de ser en la vida fuerte como su padre y la fortaleza que toda persona debe tener en momentos complicados de la vida como la muerte, caídas, engaños, entre otros.

El ejemplar que tiene el prólogo de Luis Olavarrieta, se puede encontrar en librerías de Venezuela y Amazon, pagando con Cashea.

“El libro no tiene descanso, es una historia tras otra. Es el poder tan grande de cuando estás en el suelo y tienes a una persona en tu lado que te da ganas de seguir. Son personas de ángeles que te ofrece Dios en la tierra, un regalo especial”, comentó

Un año fue lo que se llevó Charyl en escribir el libro y diez años en todo el proceso de la decisión de hacerlo.

Disfruta de la entrevista completa

Lunes 29 de Septiembre de 2025
