Alba Roversi anuncia que regresa a Venezuela a “echarle pichón”

Después de muchos años de lucha en los Estados Unidos, la actriz venezolana Alba Roversi regresa a su país natal con la fe intacta de seguir sumándole a su tierra y dispuesta a trabajar en lo que tenga que trabajar para salir adelante.

Cuando el público pensaba que Alba se encontraba en Venezuela solo por la presentación de “Monólogos de Vagina” en el mes de septiembre, la artista confirmó en una entrevista que, extraña a su tierra y aquí es donde quiere estar.

Alba Roversi lista para Venezuela

En conversación con Román Lozinski, afirmó que, se queda en su país: “La idea ya es establecerme aquí, aunque claro, allá yo tengo a mi único hijo Enrique José. Estoy muy feliz allá en Miami, pero es hora de regresar a Venezuela”.

Asimismo, aseguró que, aún tiene oportunidades aquí, así como quiere estar con su hermana, el único familiar directo que le queda, pues, perdió a sus padres y hermanos mientras se encontraba fuera del país.

“Yo tengo mis cositas aquí y por supuesto tengo a mis grandes afectos que es mi familia. Grandes amigos que he dejado aún”, agregó. Por su parte, resaltó que, está lista para trabajar en lo que sea y probar en los campos que estuvo desarrollándose en Estados Unidos.

“Y bueno, nada. Que voy a hacer arepa, que voy a hacer hallacas, que, si hay que actuar en ‘Monólogos de la Vagina’ actúo y sino pues, bueno nada, repartiré paquetes. ¡Ya veré!”, enfatizó la eterna “Ligia Elena”.

La superación de Alba fuera del país

La actriz trabajó durante al menos dos años como repartidora de paquetes en Las Vegas. Su jornada iniciaba muy temprano, organizando y cargando entre 120 y 150 paquetes en su camioneta por día, labor que desempeñó con dedicación y amor.

Desde al menos 2023, Alba ha incursionado en el mundo del emprendimiento gastronómico en Miami, vendiendo hallacas. Junto a un colaborador, elaboró y distribuyó hasta 1,600 hallacas por el Día de Acción de Gracias, atendiendo con éxito la demanda en la comunidad.

En marzo de 2025, anunció otro proyecto en Miami: la venta de arepas en “Una arepa de novela”, un puesto ubicado en un mercadito de Miami Lakes. Allí, cada arepa lleva el nombre de una de sus telenovelas emblemáticas.