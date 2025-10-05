LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones después de la derrota de Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

LaLiga de España siguió su recorrido este domingo 5 de octubre y dejó varios resultados que serán tapa de medios de comunicación este próximo lunes. El partido que dio más de qué hablar fue el que disputaron Sevilla y Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Este duelo cambió parte de la configuración en la zona alta, después que los sevillanos sorprendieran a los culés con una victoria 4-1, que los hizo perder la cima del torneo, que hasta esta jornada lideraban con 19 puntos, por los 18 del Real Madrid.

Sin embargo, los merengues ganaron su duelo en la octava fecha y tomaron el control de la parte alta, ahora con 22 unidades, dejando a los azulgranas en el segundo lugar momentáneamente.

La victoria madridista no solo les sirvió para asaltar la punta de LaLiga, sino también para mantener a raya a un Villarreal que tenía 16 puntos y de haberles ganado los hubiese igualado en la misma cantidad de puntos.

Ahora sí parece LaLiga de Real Madrid, Barcelona y Atlético

Antes del inicio del torneo todo estaba cantado para que Barcelona, Real Madrid y Atlético por un nuevo año más se midieran por el título, tomando en cuenta la potencia de sus plantillas y la historia de la que gozan.

Este escenario no se estaba dando en las primeras de cambio por el mal inicio de los colchoneros. Sin embargo, lo más reciente ya empieza a configurarse de la forma prevista en la antesala a la competición doméstica, con los tres grandes llevando la voz cantante del pelotón.

Atlético de ganar llegaría a esa cuarta plaza con 15 puntos, misma cantidad de Betis, y estaría acercándose a sus dos competidores más fuertes, mientras equipos como Sevilla, Elche y Athletic Bilbao se mantienen al asecho con 13 unidades.

Finalmente, LaLiga tendrá un receso en estos días por el parón de selecciones y volverá a la acción el 17 de octubre con el duelo Real Oviedo-Espanyol, que abrirá el telón de la novena fecha.