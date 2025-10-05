LaLiga

LaLiga: El FC Barcelona entregó su imbatible marca de visitante

Los de Sevilla se crecieron en su feudo para golear a los dirigidos por Hansi Flick que sufren importantes bajas

Félix Mendoza
Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 01:19 pm
Toda racha, por imponente que sea, tiene su final. Y la del FC Barcelona como visitante en LaLiga llegó a su fin este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán en nueva jornada de LaLiga de España.

El Sevilla se impuso con goleada 4-1, para poner punto final a una seguidilla de 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota fuera de casa para el conjunto catalán, una marca que hablaba de la solidez de los de Hansi Flick. 

Batacazo sevillista 

El FC Barcelona no perdía lejos del Camp Nou en el torneo local desde el 10 de noviembre de 2024, cuando cayó 1-0 en Anoeta ante la Real Sociedad. Casi un año después, un aguerrido Sevilla rompió el invicto y, de paso, quebró otra racha histórica: no derrotaba al FC Barcelona en un partido de LaLiga desde el año 2015.

Un partido táctico y de máxima exigencia

El encuentro fue un duelo de alta tensión, como se esperaba. El Sevilla planteó un partido muy físico e inteligente, cerrando los espacios y viniendo desde atás para poder mostrar superioridad ante un mermado FC Barcelona. 

Esta derrota supone un freno en la persecución del liderato para el FC Barcelona. Más allá del resultado, el partido deja varias lecturas. El equipo mostró dificultades para descifrar a un rival que le cedió la iniciativa pero no los espacios. 

