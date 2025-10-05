Barcelona busca remontar en la segunda mitad ante un dominante Sevilla (En Vivo)

Este domingo, FC Barcelona se medirá ante el Sevilla en busca de retomar la cima de LaLiga EA Sports en la novena jornada de la temporada 2025-2026.
Luego de caer, el pasado miércoles ante el Paris Saint-Germain, en la UEFA Champions League, los dirigidos por Hansi Flick quieren redimirse.
Alineaciones
FC Barcelona
El 11 inicial de los dirigidos por Hansi Flick estará conformado de la siguiente manera:
Portero: Wojciech Szczesny
Defensas: Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Jules Koundé
Mediocampistas: Pedri, Frenkie De Jong, Dani Olmo.
Delanteros: Marcus Rashford, Robert Lewandowski y Ferrán Torres.
Sevilla FC
Por su parte la divisa andaluza formará así:
Portero: Odisseas Vlachodimos
Defensas: Gabriel Suazo, Marcao, César Azpilicueta, José Ángel Carmona
Mediocampistas: Djibril Sow, Lucien Agoumé, Batista Mendy.
Atacantes: Rubén Vargas, Isaac Romero, Alexis Sánchez
Minuto a Minuto
Primer Tiempo
Arranca el partido
Minuto 2': ¡Casi! Sevilla tuvo la primera ocasión de peligro del partido. Isaac Romero envía peligroso pase al área chica pero Szczesny rechaza.
Minuto 10': El VAR revisa acción en el área por posible penalti a favor de Sevilla. Ronald Araújo forcejea con Isaac Romero.
Minuto 11': ¡Penal para el Sevilla!
Minuto 13': Alexis Sánchez convierte la pena máxima.
Minuto 24': ¡Ceeerca! Isaac Romero (Sevilla) chuta de 3 dedos en las puertas del área culé, pero el remate se va a centímetros del palo más lejano del portero Szczesny.
Minuto 27': Salvador Szczsesny (Barcelona). En un mano a mano entre Isaac Romero y Rubén Vargas, el polaco tapó el remate y lo envió al córner.
Minuto 28': ¡Tapadón de Szczesny (Barcelona)! El guardameta vuela y desvía un balón que llevaba dirección al ángulo del poste más lejano.
Minuto 31': Koundé (Barcelona) remata de cabeza un córner, pero el portero Vlachodimos se lleva la esférica cómodamente con ambas manos.
Minuto 34': Romero (Sevilla) estaba frente al portero blaugrana, pero el remate fue muy desviado. Saque de arco para FC Barcelona.
Minuto 36': ¡Cae el segundo! Sevilla aumenta la ventaja con gran jugada colectiva. Isaac Romero tuvo revancha y convirtió de frente a la portería azulgrana.
Minuto 43': Marcus Rashford (FC Barcelona) falla un mano a mano con el portero del Sevilla. Desvía Vlachodimos, córner para el Barça.
Minuto 45': Tiempo cumplido. Se añaden 6 minutos.
Minuto 45+7': Marcus Rashford convierte tras un gran centro de Pedri y descuenta el Barcelona 2-1.
Minuto 45+8': Final del primer tiempo
Segundo Tiempo
Sustituciones: Alejandro Balde ingresa por Gerard Martín. Ronald Araujo sale por Eric García
Minuto 45': Arranca la segunda parte.
Minuto 50': Isaac Romero (Sevilla) es amonestado con cartulina amarilla.