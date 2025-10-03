Barcelona, a defender el liderato en Sevilla sin su máxima estrella (Previa)

Suscríbete a nuestros canales

El Ramón Sánchez-Pizjuán abrirá sus puertas este domingo para un encuentro imperdible entre Sevilla y FC Barcelona, en lo que será el duelo más atractivo de la octava jornada de la liga española. Los blaugranas llegan con la vitola de líderes y con aspiraciones de afianzarse en la zona alta, mientras que el conjunto hispalense pretende consolidarse en la pelea por puestos europeos.

Los catalanes aterrizan en Sevilla después de ratificar su potencial en LaLiga: suman seis victorias y un empate en las siete primeras jornadas, con 21 goles a favor y apenas cinco en contra. En la más reciente fecha liguera, el equipo de Hansi Flick venció 2‑1 a la Real Sociedad, lo que le permitió mantener el pulso en lo más alto de la tabla.

Por su parte, los andaluces llegan con más dudas que certezas, pero con la ambición de aprovechar su condición de local. Hasta los momentos cuentan con un registro de tres victorias, un empate y tres derrotas, con diez puntos en la clasificación y nueve por debajo de sus rivales de turno. En la jornada previa triunfaron 1‑0 frente al Rayo Vallecano, gracias a un tanto de Akor Adams en los minutos finales.

Un Barca sin Lamine Yamal

A pesar del buen presente en el campeonato español, no todo es tranquilidad para el Barcelona. Una baja ya confirmada y que, además, condicionará el diseño del once es la de Lamine Yamal, quien sufre una recaída en la zona del pubis y estará entre dos y tres semanas fuera de acción.

Ante esto, Flick deberá gestionar otras ausencias y molestias que podrían obligarle a ajustar piezas en el mediocampo y ataque. De esa manera, el Barça tendrá que demostrar que puede sostener su poder ofensivo sin el extremo zurdo, apoyándose en otras piezas talentosas como Pedri, Frenkie de Jong, y las arremetidas en ataque de Lewandowski.

Del otro lado, el equipo dirigido por Matías Almeyda también arrastra bajas sensibles. Nianzou está descartado por lesión, al igual que Alfonso González; además, Joan Jordan y Kike Salas figuran como dudas para el enfrentamiento.

Bajo ese contexto, el Sevilla deberá apostar por una estructura sólida en defensa y explotar su potencial ofensivo con jugadores como Rubén Vargas o Lukebakio, quienes tendrán responsabilidad en la presión alta y la transición rápida.

Sevilla vs Barcelona: claves del partido