Joan Laporta medita la traición definitiva al Real Madrid

Joan Laporta como presidente del FC Barcelona siempre ha estado metido en la polémica. En el juego Barca vs PSG por la Champions League se reencontró con: Aleksander Ceferin (UEFA) y Nasser Al-Khelaifi (ECA). En un contexto que aviva la última traición al Real Madrid.

Laporta estaría muy cercano a la postura de Ceferin y Al-Khelaifi en contra de la Superliga promovida por Florentino Pérez y el club blanco. Esto sería la última traición que el FC Barcelona tendría con el Madrid; ya que en teoría el proyecto era compartido por ambos gigantes clubes españoles.

La escena en Montjuic, con Joan compartiendo palco y risas con los líderes de la UEFA y ECA, encendió las alarmas. Según RAC1, el Barca intensificó sus conversaciones con Nyon y sopesa regresar a la ECA, lo que dejaría al Madrid solo en la batalla legal por la Superliga.

Las tres traiciones de Laporta al Real Madrid

Joan Laporta piensa abandonar la Superliga promovida por Florentino Pérez y el Real Madrid. Esta situación no sería ni de lejos, el primer punto de traición entre ambas partes. De hecho, hay tres episodios que han afectado las relaciones institucionales entre ambos equipos.

La primera traición de Laporta fue el Caso Negreira. Una situación que traiciona la competitividad del fútbol español en los últimos 20 años de competición. Sin embargo, todavía sigue en pie con la justicia investigando; en una situación que parece no tendrá una sentencia.

La segunda traición de Laporta viene por el alineamiento del Barca con la UEFA para evitar sanciones - por el Negreirato o las inscripciones de jugadores - Y la tercera sería abandonar la Superliga y volver a la Asociación de Clubes Europeos (ECA) rival directo del Madrid en su proyecto de competición.

De confirmarse la salida del Barcelona de la Superliga, probablemente el Madrid estaría solo en una batalla legal; que en teoría le daría razón al club blanco presidido por Florentino Pérez para llevar a cabo la nueva competición; pero sin los equipos europeos, será difícil competir.