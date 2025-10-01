Mira el historial entre FC Barcelona y PSG (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain siempre ha tenido un condimento especial en la UEFA Champions League. No solo se trata de dos clubes históricos, sino de un enfrentamiento que ha regalado noches memorables, remontadas imposibles y eliminatorias cargadas de tensión. Ahora, en la previa de la segunda fecha de la edición 2025-2026, las estadísticas muestran un panorama insólito: ambos equipos llegan igualados en absolutamente todo.

Una rivalidad pareja en la Champions

Barcelona y PSG acumulan 5 victorias cada uno, además de 4 empates que completan un balance idéntico. Lo curioso es que hasta en los goles la igualdad es total: 27 tantos marcados por cada lado. Una rivalidad que, más que cualquier otra en Europa, parece escrita para el suspenso y que promete un nuevo capítulo cargado de emociones.

El escenario también agrega un matiz especial: el Estadio Olímpico de Montjuic será la sede de este enfrentamiento de este 1 de octubre, en lo que será el primer gran examen en casa para los blaugranas en esta fase de grupos. Con ambos equipos buscando dar un golpe de autoridad en el torneo, el choque luce como una oportunidad inmejorable para que alguno finalmente incline la balanza a su favor.

Con las estadísticas reflejando un equilibrio perfecto, lo único seguro es que este Barcelona vs PSG no dejará indiferente a nadie. La historia está pareja, pero en el césped se escribirá un nuevo capítulo que podría marcar un antes y un después en la rivalidad entre dos gigantes de Europa.