Hansi Flick recibe el alta médica de este jugador para enfrentar al PSG

Joan Garcia, Ter Stegen, Fermín, Gavi y Raphinha siguen de baja para esta segunda jornada de la Champions League 

Por

Oriana Garcia
Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 07:43 am
Foto cortesía
Una buena noticia para Hansi Flick. Alejandro Balde ha recibido el alta médica y estará disponible para el duelo ante el PSG. El FC Barcelona, anuncio el regreso del lateral horas antes de ese duelo contra el equipo parisino, junto con los jugadores convocados para la segunda jornada de Champions.

Balde está de vuelta con el equipo culé, exactamente un mes después de su último encuentro contra el Rayo Vallecano. En esa jornada frente al equipo madrileño jugó 78 minutos, sin embargo allí no llegó la lesión, sino que Balde se lastimó tres días después en mientras realizaba el acostumbrado entrenamiento, antes de recibir unos días libres por el parón por las selecciones.

Justo el 3 de septiembre, el Barça publicó la parte médica donde el jugador culé sufrió "una pequeña lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo”.

No disponibles para Flick

También está la otra cara de la moneda, porque Flick tiene jugador que no estarán disponibles para la jornada dos de la Champions: Joan Garcia, Ter Stegen, Fermín, Gavi y Raphinha.

