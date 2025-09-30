Convocatoria del PSG para enfrentar al Barcelona presenta bajas importantes

Suscríbete a nuestros canales

El Paris Saint-Germain empañado para el encuentro contra el Barça. El club parisiano este miércoles visitará el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc para jugar la segunda jornada de la fase liga de la Champions League ante el FC Barcelona. Los dirigidos por Luis Enrique llegan a la ciudad española con bajas importantes, qué condicionarán el esquema de juego habitual de los galos.

La mañana de este martes, los actuales campeones de la orejona confirmaron su lista de convocados que salieron con rumbo a Barcelona, donde no entraron Ousmane Dembélé, Marquinhos y Désiré Doué.



El primero, recientemente ganador del 'Balón de Oro', Dembélé sufrió una lesión mientras disputaba un encuentro con la selección francesa en el isquiotibial de la pierna derecha. Continúa de baja y viajará a Qatar para recuperarse, algo que ya hizo en su día cuando era jugador del Barça.

Por su parte, Doué se encuentra lesionado en el cuádriceps de la pierna izquierda, tampoco forma parte de esta convocatoria.

De igual forma, estará Khvicha Kvaratskhelia, que estaba en duda la disponibilidad para este encuentro, sin embargo, terminó sin viajar junto a sus compañeros a la capital catalana. El delantero georgiano tuvo que ser sustituído en el último partido del PSG y no entrenó ayer.

Disponibles para el PSG

Luis Enrique, sí podrá tener disponibles a futbolistas que eran duda para este encuentro: Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves.

Lista de Convocados

La lista de convocados del Paris Saint-Germain para enfrentarse al FC Barcelona en la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League: Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, Fabián, G. Ramos, Vitinha, Lee Kang-In, L. Hernández, Mayulu, Nuno Mendes, Barcola, Chevalier, Zaïre- Emery, Safonov, Jangeal, Ndjantou, Mbaye, Pacho, Joao Neves y Renato Marin.