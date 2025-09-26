Balde de agua fría para el PSG con esta importante baja

Suscríbete a nuestros canales

El Paris Saint Germain ha visto empañada su alegría de tener en sus final al Ousmane Dembélé, nuevo Balón de Oro del fútbol. Luis Enrique se ha enterado que tiene una nueva baja en su plantilla.

Marquinhos no ha podido cumplir con su sesión sesión matutina de este viernes. El parte médico del club, el brasileño presenta una lesión en el cuádriceps izquierdo lo que hará que se pierda varias semanas de competición.

Es decir, el central del PSG se pierde el partido ante el Auxerre de la Ligue 1, y en un panorama más trágico tampoco estará disponible para el importante duelo que el PSG ante el Barcelona.

Balde de agua fría

La baja del capitán del club parisino complica aún más el panorama de Luis Enrique, quien ya tiene confirmadas las bajas de João Neves, Désiré Doué y Ousmane Dembélé, que se encuentran en proceso de recuperación.

Luis Enrique, tranquilo

Luis Enrique ofreció declaraciones previa al duelo ante el Auxerre donde reflejo tranquilidad. Fue el mensaje más claro, junto a los galardones del pasado lunes, tanto el del equipo como el de Dembélé.

Sin preocupaciones

"No estoy preocupado. Esto es el máximo nivel. Hay muchas lesiones, pero podemos contar con los jugadores del Campus. Es importante para ellos y para nosotros", reconoció Luis Enrique, quien ha logrado de la lesión de Marquinhos, comentado que se generó en la última jugada del partido contra el Marsella, "Sintió un poco de dolor. Nada grave, pero debemos estar atentos y no arriesgarnos".