PSG jugará a la misma hora de la ceremonia para el Balón de Oro (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol francés vivió este domingo una situación inédita con la suspensión del encuentro más esperado de la temporada. El Olympique de Marsella vs. Paris Saint-Germain, considerado el Clásico por excelencia de la Ligue 1, no pudo disputarse debido a las fuertes lluvias que se han presentado en gran parte del país.

Esta situación obligó a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) a aplazar el compromiso por razones de seguridad, tomando en consideración que se trata del partido más importante del calendario por lo que representan estas dos instituciones.

El nuevo horario del partido no ha pasado desapercibido. La LFP anunció que el encuentro se jugará el lunes 22 de septiembre a las 20:00 horas, una decisión que genera un cruce curioso con la agenda futbolística mundial: se disputará exactamente a la misma hora de la ceremonia del Balón de Oro en París.

El Clásico de Francia a la misma hora del Balón de Oro

Por lo tanto, esto ha generado el morbo en torno a este Clásico en el mundo entero, ya que el PSG llega a la gala con varios candidatos a ser premiados, entre los que se encuentran: Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi y el propio técnico español, Luis Enrique.

Todos ellos deberán priorizar el partido frente al Marsella y no podrán estar presentes en el Teatro de Châtelet, donde se entregarán los galardones y estarán diversas estrellas del fútbol. Un caso distinto es el de Ousmane Dembélé, lesionado y no disponible para este duelo, por lo que es muy probable que pueda asistir a la gala de premiación.

Por esta razón, que se juegue a la misma hora de la entrega de estos prestigiosos premios ha desatado miles de comentarios en las redes sociales por parte de fanáticos no solo de ambos equipos involucrados, sino de los apasionados seguidores del mundo del futbol.

Finalmente, este encuentro entre el Olympique de Marsella y EL PSG no solo será un duelo clave en la Ligue 1, sino también un partido que estará marcado por ser el obstáculo que le robará atención a la premiación del Balón de Oro.