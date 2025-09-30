El AC Milan pone el ojo en una de las estrellas del FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de fichajes invernal podría estar a punto de presenciar un movimiento sísmico con el presunto interés del AC Milan en hacerse con los servicios de Robert Lewandowski.

Desde Italia, han surgido especulaciones que vinculan al "rossonero" con el experimentado delantero polaco, cuyo futuro en el FC Barcelona no parece estar completamente asegurado.

La estrategia veterana del Milán

De acuerdo con reportes de Claro Sports, la directiva del conjunto italiano ya habría iniciado los acercamientos al entorno del jugador, concretamente a través de su agente, Pini Zahavi.

Este movimiento encajaría perfectamente con la política reciente del AC Milan de apostar por delanteros veteranos de élite, aprovechando su experiencia y liderazgo en el vestuario. El club ha tenido éxito en el pasado con esta estrategia, destacando los casos de Zlatan Ibrahimović y Olivier Giroud.

La posible llegada de Robert Lewandowski, de concretarse, seguiría esta misma línea de confianza en el rendimiento que los delanteros de clase mundial pueden ofrecer incluso en la recta final de sus carreras.

El precedente de Luka Modrić

El supuesto interés en el polaco no es un caso aislado. El AC Milan ya demostró esta temporada que no teme apostar por jugadores de alto perfil y avanzada edad. El reciente fichaje de Luka Modrić, proveniente del Real Madrid, ha sido un éxito rotundo.

A pesar de las dudas iniciales por su edad, el mediocampista croata se ha convertido en una pieza irremplazable en la mitad de la cancha para el equipo, aportando visión de juego, control y jerarquía.

Este rendimiento ejemplar podría estar sirviendo de motivación para que la directiva intente seducir a Robert Lewandowski y reforzar su plantilla con otra leyenda del fútbol. El polaco, aunque sigue siendo un goleador de élite, enfrenta una situación incierta en el Barça, lo que podría abrir la puerta a una negociación.