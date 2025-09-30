Kylian Mbappé hace historia y va por Raúl González en la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé confirmó su estatus de superestrella mundial al liderar la contundente victoria 5-0 del Real Madrid ante el Kairat Almaty en la segunda jornada de la UEFA Champions League.

El delantero francés se lució con un espectacular hat-trick que no solo sentenció el partido, sino que también lo catapultó a una posición histórica en la lista de máximos goleadores del torneo.

Un inicio de temporada de récord

El triplete de "Kiki" en el torneo continental es la guinda de un inicio de temporada sencillamente arrollador. El atacante de 26 años está en estado de gracia, registrando números que lo sitúan como el atacante más letal del momento:

Estadística Cifra Goles Totales (Temporada) 13 Asistencias Totales 1 Partidos Disputados 9

Su capacidad para ser decisivo en cada encuentro se ha convertido en el pilar del proyecto de Xabi Alonso, tal como lo destacó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido, alabando su "claridad y ser clínico" frente al arco.

Apunta a Raúl González

La exhibición goleadora de Kylian Mbappé en la Champions League fue histórica. Con sus tres anotaciones, el exdelantero del París Saint-Germain alcanzó la impresionante cifra de 60 goles en la competición.

Este hito le permitió superar a Thomas Müller (57 goles), en la tabla de goleadores de la Liga de Campeones. Ahora, el próximo gran objetivo del astro francés es alcanzar a la leyenda del Real Madrid, Raúl González. El eterno capitán merengue se mantiene como el quinto máximo artillero de la competición con 71 goles.

A solo 11 anotaciones de igualarlo, "Kiki" ha demostrado que la marca es totalmente alcanzable en el corto plazo, y todo apunta a que podría superarla en esta misma temporada o la siguiente.