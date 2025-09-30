El Real Madrid recupera la sonrisa con un Mbappé encendido

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid firmó una actuación dominante y contundente en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, al aplastar al Kairat Almaty con un marcador que sirvió de bálsamo tras el tropiezo liguero del fin de semana.

Los dirigidos por Xabi Alonso se impusieron con una autoridad indiscutible. La gran figura de la noche fue Kylian Mbappé, quien demostró su olfato goleador al registrar un hat-trick, liderando la ofensiva blanca.

El delantero francés estuvo implacable y evidenció su increíble momento de forma en este inicio de la temporada.

Además de la exhibición de "Kiki", el mediocampo también se sumó a la fiesta goleadora. Eduardo Camavinga y Brahim Díaz completaron el festín con sus respectivas anotaciones, confirmando la profundidad y la calidad de la plantilla.

Un golpe de autoridad necesario

Este triunfo era de una magnitud especial para la "Casa Blanca". El equipo venía de sufrir una dolorosa derrota ante el Atlético de Madrid en la Liga Española, un resultado que generó preocupación entre la afición.

La goleada ante el Kairat Almaty ha sido el antídoto perfecto para disipar las críticas y recuperar la moral. El equipo mostró una versión arrolladora, con fluidez en el juego y una eficacia demoledora de cara al arco.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico Xabi Alonso había pedido paciencia, asegurando que confía plenamente en la capacidad de sus jugadores para alcanzar su mejor nivel.

Con esta victoria aplastante, el Real Madrid no solo cumple con su obligación en Europa, sino que también envía un mensaje claro a sus rivales domésticos: el traspié liguero fue un accidente y el camino hacia la excelencia continúa. Los merengues respiran tranquilos y se enfocan en mantener este nivel en los próximos compromisos.