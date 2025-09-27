Xabi Alonso da la cara tras la humillante derrota del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Tras la humillante derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid, el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, asumió la responsabilidad y ofreció una rueda de prensa marcada por la autocrítica constructiva, reconociendo la clara inferioridad de su equipo.

El técnico español fue sincero sobre el bajo nivel mostrado y, a la vez, apeló a la necesidad de mantener la perspectiva en un proyecto aún en fase de desarrollo.

"Un mal partido... No hemos estado al nivel"

El ex técnico del Bayer Leverkusen no buscó excusas y fue contundente al describir la actuación de su plantilla, señalando una falla generalizada en todas las facetas del juego:

"Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien. Mal en lo colectivo, en la calidad del juego y tanto con balón como sin él. No hemos estado al nivel. Sabemos que estamos en fase de construcción, es la primera derrota. Esto sigue y hay que sacar conclusiones porque nos servirán para el futuro. No hay excusas, estamos dolidos."

Xabi Alonso admitió que el equipo fue superado tácticamente y en actitud, reflejando las carencias defensivas y la falta de fluidez en el mediocampo que se hicieron notar especialmente en los tantos a balón parado y en el nulo impacto de jugadores clave.

El nivel de competencia exigido

"Hay que ver la razón por la que nos faltó intensidad. Y nos ha faltado el ajuste para contrarrestar mejor o salir mejor. Hay que valorarlo, el equipo no ha competido al nivel que se requiere en estos partidos. Tenemos que subir el nivel", afirmó.

Pese al duro golpe, el estratega merengue recordó que el proyecto es joven y que estos momentos difíciles forman parte del proceso de crecimiento. El foco ahora se sitúa en la respuesta del vestuario tras la goleada:

"No queremos olvidar de dónde veníamos y de las cosas buenas de los últimos partidos. Cuando haces cosas que no están en la línea exigida, te puede pasar esto. Queremos seguir por el camino correcto, vamos progresando y dentro de ese progreso hay días duros. Lo importante es ver la reacción del equipo tras esta derrota", confesó.