Diego Simeone le ganó con baño el primer mano a mano a Xabi Alonso

No hubo muro de lamentaciones en el Riyadh Air Metropolitano de parte de los seguidores del Atlético de Madrid que asistieron al hermoso recinto de la capital española, justamente por que el derbi ante su rival de ciudad, el Real Madrid, terminó con sonrisas para los colchoneros.

El resultado ha sido claro para el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone, con ese 5-2 en la pizarra, que sirve para dejar en el registro cómo le ganó el primer mano a mano a Xabi Alonso

El técnico español estaba en su primer derbi oficial como entrenador de 'La Casa Blanca', desde que asumió el banquillo merengue en el cierre de la campaña pasada y no pudo darle sentido a ese primer careo con los rojiblancos.

Atlético de Diego Simeone ganó al Real Madrid a base de orden

El Atlético llegó a esta séptima jornada de La Liga con misión de amargar el invicto que atravesaban los merengues en el torneo, en que habían ganado sus primeros seis compromisos, y lo hicieron de la forma que más conoce el conjunto del estratega argentino: con orden.

Esa fue la premisa colchonera, un equipo junto en las líneas, que no dejara demasiados espacios para correr a un Real Madrid con Kylian Mbappé y Vinicius de inicios, que luego intentaría meter más fuego al campo con Rodrygo y Franco Mastantuono.

Pese a esto, ni la impronta de los futbolistas anteriores logró sacar de partido a los locales, que incluso en los momentos abajo en el marcador se apegó al libreto y pudo reponerse para remontar, sacando los tres puntos en el Metropolitano.

Los goles del Atlético de Madrid los puso Robin Le Normand (14'), Alexander Sørloth (45+3), Julián Álvarez (51' y 63') para cerrar la goleada Antoine Griezmann (90+3).

Diego Simeone con este resultado, además, logra recortar distancias con el conjunto merengue a cinco puntos, tras llegar a 12 unidades por las 18 del Real Madrid, que puede perder el liderato del certamen si Barcelona gana en la jornada a la Real Sociedad.