¡Otra vez La Araña! Julián Álvarez le marca el cuarto al Real Madrid con un tiro libre memorable

El delantero argentino puso tierra de por medio en favor de los suyos en el Derbi Madrileño

Por

Josué Porras Estebanot
Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 12:23 pm
Foto: AP
El primer Derbi Madrileño de la temporada 2024/25 de LaLiga de España no está dejando indifirente a nadie. Sin duda alguna, Atlético de Madrid y Real Madrid se han encargado de regalarnos un partido memorable, con una cantidad de goles realmente impresionante y con también bastante polémica. Eso sí, si algo ha quedado claro, es que la figura del partido se llama Julián Álvarez.

Luego de devolverle la ventaja a su equipo, al poner el 3-2 de penal, el delantero argentino sacó a relucir nuevamente su enorme calidad con el esférico, y de manera espectacular anotó el 4-2 en el marcador, con un soberbio cobro de tiro libre, que dejó sin opción alguna al guardameta Thibaut Courtois de hacerse con el balón.

De esta manera, Julián Álvarez marcó su segundo gol del partido y dejó en jaque a un Real Madrid que, a pesar de que estuvo en ventaja en algún momento, realmente nunca se encontró cómodo en el terreno de juego del Metropolitano, y luce con posibilidades serias de perder su invicto.

Sabado 27 de Septiembre de 2025
