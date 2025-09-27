Fútbol Español

Sorloth aparece en el derbi y le vuelve a anotar al Real Madrid

El noruego anotó un golazo de cabeza antes del final de la primera parte del compromiso

Josué Porras Estebanot
Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 11:21 am
Foto: AP
Un auténtico espectáculo es el que están brindándole Atlético de Madrid y Real Madrid a los aficionados del fútbol en el Derbi Madrileño. De manera sensacional, la primera parte del encuentro entre estos dos rivales tan acérrimos ha culminado igualada a dos goles por bando, gracias a un gol tardío de Alexander Sorloth para que los locales igualaran al filo del descanso.

El gol del delantero noruego llegó al minuto 48 del partido. Luego de un saque de banda realizado rápidamente, el balón cayó en los pies de Koke, quien con tiempo y espacio logró sacar un centro sumamente preciso para el atacante colchonero, quien llegó con contundencia al remate de cabeza para batir a Thibaut Courtois y poner el 2-2 en el marcador.

Este es el segundo gol de Alexander Sorloth en la presente edición de LaLiga, y es además su quinto gol ante el Real Madrid de por vida, ya que cuando jugaba en el Villarreal logró anotarle un póker al cuadro merengue en una ocasión.

Sabado 27 de Septiembre de 2025
