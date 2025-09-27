¿Cuáles fueron las claves de la derrota del Real Madrid en el derbi?

Suscríbete a nuestros canales

Es evidente que la contundente goleada de 5-2 que el Atlético de Madrid le propinó al Real Madrid en la séptima jornada de la Liga Española es un resultado que levanta serias preocupaciones en el entorno blanco.

Esta derrota, la primera del equipo bajo el mando de Xabi Alonso, fue una verdadera prueba de fuego que desnudó varias carencias justo antes de que el equipo merengue llegase a la Champions League.

Claves de la goleada

Fragilidad defensiva a balón parado

El aspecto más alarmante fue la extrema vulnerabilidad del Real Madrid en las jugadas a balón parado y en los centros laterales, tal como lo evidencia el marcador. Dos goles de los "colchoneros" llegaron de cabeza, uno de penalti y otro de tiro libre.

La falta de contundencia y organización en estas acciones fue la principal vía de agua del equipo, un aspecto que Xabi Alonso debe corregir de inmediato, pues se vio una notoria desorganización especialmente en los centros al área. La lesión temprana de Éder Militão, que fue sustituido al descanso, tampoco ayudó a la estabilidad defensiva.

La falta de juego y el impacto de Jude Bellingham

Otro punto crucial fue la incapacidad del Real Madrid para imponer su juego y ritmo durante gran parte del encuentro, especialmente en la segunda mitad: La vuelta al once titular de Jude Bellingham no tuvo el efecto dinamizador que se esperaba.

El mediocampista inglés estuvo prácticamente desapercibido en la construcción y le costó mucho conectar con los delanteros, siendo reemplazado en el minuto 70.

El entrenador se decantó por la titularidad de Bellingham en lugar del joven Franco Mastantuono, quien venía gozando de una excelente racha de rendimiento. Esta decisión es un foco de crítica para parte de la afición, que lamenta no haber apostado por el argentino de inicio para mantener la inercia positiva.

Inferioridad en intensidad

Desde el primer minuto, el Atlético de Madrid salió con una intensidad muy superior a la del Real Madrid. Los colchoneros dominaron los primeros compases y establecieron un ritmo que la medular merengue, con Tchouaméni, Valverde y Bellingham, no pudo igualar.

El Real Madrid parecía aturdido ante la presión alta y el juego directo del Atlético, evidenciando que, pese al pleno de victorias anterior, esta fue su primera prueba "real" de la temporada, la cual suspendió con nota baja.