¿Cómo queda la tabla tras la derrota del Real Madrid en el derbi?

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid perdió el invicto de LaLiga esta temporada 2025-26 tras caer en el derbi madrileño 5-2. En un partido de alta intensidad el Atlético de Madrid se quedó con los tres puntos de la jornada.

Tabla de LaLiga

Tras esta derrota de los dirigidos por Xabi Alonso, la tabla liguera se mantiene en espera del encuentro del Barcelona frente a la Real Sociedad que será mañana domingo, para sufrir los cambios en la parte alta.



El club blanco reúne 18 pts en siete encuentros, con seis victoria y un solo reversos. Mientras que, estos tres puntos le da un respiro a los colchoneros que se posicionan en el cuarto renglón con 12 pts, en siete encuentro los de Simeone registran tres victorias, tres empates y una derrota.

Julián Álvarez fue la figura del partido con un doble histórico frente al Real Madrid.