Dani Carvajal no da crédito por la derrota: "Regalamos el partido"

La dolorosa goleada de 5-2 sufrida por el Real Madrid ante el Atlético de Madrid, que supuso la primera gran prueba y la primera derrota de la era Xabi Alonso, dejó un vestuario tocado, pero con un claro ejercicio de autocrítica.

En medio de la humillación, el capitán blanco, Dani Carvajal, fue uno de los pocos que dio la cara en zona mixta, y sus palabras reflejaron la frustración y el sentir general.

Frase demoledora

El ex defensor del Bayer Leverkusen no se anduvo con rodeos al evaluar el rendimiento del equipo en el derbi. Su frase más contundente y reveladora fue: "Regalamos el partido".

Sus palabras reflejan el sentir del vestuario merengue y los jugadores son conscientes de que no estuvieron a la altura de la importancia del derbi, una prueba crucial para la Liga. Los aficionados están bastante decepcionados y esperan cambios inmediatos en los próximos partidos.

Quedan muy tocados

El experimentado lateral también describió el estado de ánimo del plantel con una contundencia poco habitual: "Estamos jodidos, pocas palabras nos van a consolar".

Esta humillante derrota en la séptima jornada de la Liga EA Sports, no solo significa la pérdida de puntos y el liderato provisional (si el Barcelona gana), sino también un golpe moral a un equipo que venía con pleno de victorias.

La autocrítica del capitán es un paso necesario para pasar página, pero ahora el desafío para Xabi Alonso y sus hombres es traducir ese descontento en soluciones tácticas y un cambio de actitud para los próximos compromisos, especialmente en la Champions League.

Los "regalos" defensivos, según el propio Dani Carvajal, deben cesar para que esta goleada se quede en un simple (aunque doloroso) tropiezo.