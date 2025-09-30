Eduardo Camavinga y Brahim Díaz cerraron la goleada ante el Kairat (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid dio un golpe sobre la mesa en Champions League y se repuso después de la goleada que recibieron el pasado fin de semana por liga ante el Atlético de Madrid (5-2).

Esta vez, los platos rotos de la humillación liguera la pagó el humilde Kairat Almaty, en la segunda jornada de la fase liguera, tras recibir una estrepitosa derrota de 0-5.

Los tres primeros tantos del partido los firmó el mejor delantero que tienen los merengues en este momento, Kylian Mbappé, que se hizo presente en el marcador al minuto 25', 52' y 73'.

Posteriormente, la goleada fue cerrada desde las apariciones de Eduardo Camavinga al 83' y luego Brahim Díaz al 90+3, para bajar el telón.

Un Real Madrid con dudas

Pese al resultado abultado, el técnico español Xabi Alonso seguramente se llevó muchos apuntes en su libreta de correcciones, sobre todo, porque a su plantilla le costó abrir el partido ante un limitado equipo kazajo.

La diferencia de planteles era muy evidente y pese a esto los locales plantaron cara en gran parte del compromiso, solo ese penal al 25' pudo destrabar las complicaciones de los merengues.

El Real Madrid volverá a la acción este sábado 4 de octubre ante el Villarreal, mientras que en Champions League será el 22 de octubre contra la Juventus.