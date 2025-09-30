Champions League

¡Asistencia de Courtois! Este fue el golazo de Mbappé ante el Kairat (+Video)

Este ya es el cuarto tanto de Mbappé en la presente edición de la Liga de Campeones

 
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 02:00 pm
El Real Madrid aumenta la ventaja en Champions League contra el Kairat Almaty, en plena disputa de la segunda jornada de la fase de liga, después de una nueva aparición de su jugador estrella en la temporada: Kylian Mbappé.

El francés anotó su segundo en el partido al 52' y el parcial 0-2, después de una gran corrida que lo dejó mano a mano con el guardameta kazajo Sherkhan Kalmurza.

Lo icónico de la jugada estuvo en un hecho puntual, que ante las limitaciones de los merengues por anotar, el que terminó dando el pase gol fue nada más y nada menos que Thibaut Courtois.

Este ya es el cuarto tanto del ariete merengue en la presente edición de la Liga de Campeones, después de las dos dianas que firmó ante Marsella en la primera fecha.

 

