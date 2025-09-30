Champions League: Real Madrid 0-0 Kairat Almaty EN VIVO | Kairat amenaza al Madrid

¡Con sorpresas en defensa! Este es el once del Real Madrid para enfrentar al Kairat
El equipo merengue viajó más de 6000 kilómetros para este duelo
El Real Madrid se prepara para su segundo compromiso en esta Champions y Xabi Alonso no decide guardarse nada a pesar de enfrentar al débil Kairat. Después de viajar a más de 6,000 kilómetros, los merengues estarán en busca de su segunda victoria en la presente temporada de la UEFA Champions League.
El Real Madrid se encuentra a sol un par de horas de vivir un partidos sin precedentes en su historia en la UEFA Champions League. Los merengues estarán en busca de su segunda victoria en este inicio de temporada cuando se midan al Kairat, uno de los equipos debutantes en la competición y que forma parte de la máxima categoría de Kazajistán.
MOMENTOS CLAVE