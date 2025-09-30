EN VIVO - Actualizado hace 1 minuto

Champions League: Real Madrid 0-0 Kairat Almaty EN VIVO | Kairat amenaza al Madrid

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 11:39 am

El Real Madrid completa el duro viaje a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 11:39 am
Por Humberto Mendoza
11:30 | 30/09/2025

¡Con sorpresas en defensa! Este es el once del Real Madrid para enfrentar al Kairat

El equipo merengue viajó más de 6000 kilómetros para este duelo

El Real Madrid se prepara para su segundo compromiso en esta Champions y Xabi Alonso no decide guardarse nada a pesar de enfrentar al débil Kairat.  Después de viajar a más de 6,000 kilómetros, los merengues estarán en busca de su segunda victoria en la presente temporada de la UEFA Champions League.

Por Humberto Mendoza
11:20 | 30/09/2025

Real Madrid provoca impacto inédito en su visita a Kazajistán por Champions League

Los merengues visitan Kazajistán por primera vez en su historia para la segunda jornada en la máxima competición de club europeos

El Real Madrid se encuentra a sol un par de horas de vivir un partidos sin precedentes en su historia en la UEFA Champions League. Los merengues estarán en busca de su segunda victoria en este inicio de temporada cuando se midan al Kairat, uno de los equipos debutantes en la competición y que forma parte de la máxima categoría de Kazajistán.

