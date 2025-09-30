Champions League

¡Encendido! Revisa la bella ejecución de penal que Kylian Mbappé firmó ante el Kairat (+Video)

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 01:17 pm

Mbappé llegó a un tercer tanto en lo que va recorrido de la fase de liga de la Champions League

El Real Madrid ya sonríe en su duelo de Champions League contra el Kairat Almaty, por la segunda jornada de la fase de liga, tras el tanto que firmó su mejor delantero en la temporada: Kylian Mbappé.

El francés transformó por gol un penal sentenciado para los suyos, que cometió el guardameta kazajo Sherkhan Kalmurza, que luego no pudo impedir el tanto, tras el gran acierto en la ejecución.

Este ya es el tercer tanto del ariete merengue en la presente edición de la Liga de Campeones, después de las dos dianas que firmó ante Marsella en la primera fecha.

 

