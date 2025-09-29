¿Cuándo, dónde y a qué hora juega el Barcelona en Champions League?

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona afronta una cita de peso en la UEFA Champions League 2025-2026. Este miércoles 1 de octubre, el conjunto azulgrana se mide al Paris Saint-Germain en la segunda jornada de la fase de grupos.

Un partido con aroma a clásico europeo

Barcelona y PSG ya han protagonizado capítulos memorables en la historia reciente de la Champions, con eliminatorias intensas y resultados sorprendentes. El choque de este miércoles no será la excepción: ambos equipos llegan con la obligación de sumar puntos para encaminar su clasificación a los octavos de final.

El equipo español debut con victoria en esta edición del torneo continental, tras vencer 2-1 al Newcastle en Inglaterra, gracias a un doblete de Marcus Rashford. Mientras que, los actuales campeones vencieron 4.0 al Atalanta en su casa, el Parque de los Principes.

Cómo y cuándo ver el partido

El duelo se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic, casa provisional del Barça, a partir de las 3:00 de la tarde (hora de Venezuela).

En definitiva, se trata de un duelo imperdible para los fanáticos del fútbol europeo. Barcelona y PSG volverán a medir fuerzas en un escenario que, históricamente, ha dejado emociones de sobra.