Así se jugará la Jornada 2 de la Champions League esta semana

La jornada 2 de la UEFA Champions League promete grandes desafíos. El Real Madrid ha tenido que viajar casi 7.000mil kilómetros para enfrentarse a Kairat Almaty en Kazajistá, mientras que el Barcelona recibirá en el Estadi Olímpic Lluís Companys a los campeones, el Paris Saint-Germain(PSG) de Luis Enrique.
El Athletic Club se traslada hasta Alemania para enfrentarse al Borussia Dortmund. La segunda semana de la fase liga de la Champions League, promete estar cargada de emociones, se desarrollará entre el martes y miércoles, 30 de septiembre y 1 de octubre. En total, 18 partidos en dos días.
Jornada 2 de la UEFA Champions League
|
Fecha
|
Partido
|
Martes 30 de septiembre
|
Atalanta – Club Brugge
|
Martes 30 de septiembre
|
Kairat Almaty – Real Madrid
|
Martes 30 de septiembre
|
Atlético de Madrid – Frankfurt
|
Martes 30 de septiembre
|
Chelsea – Benfica
|
Martes 30 de septiembre
|
Inter – Slavia Praha
|
Martes 30 de septiembre
|
Bodø/Glimt – Tottenham
|
Martes 30 de septiembre
|
Galatasaray – Liverpool
|
Martes 30 de septiembre
|
Marseille – Ajax
|
Martes 30 de septiembre
|
Pafos – Bayern München
|
Miércoles 1 de octubre
|
Qarabağ – Copenhagen
|
Miércoles 1 de octubre
|
Union Saint-Gilloise – Newcastle United
|
Miércoles 1 de octubre
|
Arsenal – Olympiacos
|
Miércoles 1 de octubre
|
Monaco – Manchester City
|
Miércoles 1 de octubre
|
Leverkusen – PSV Eindhoven
|
Miércoles 1 de octubre
|
Borussia Dortmund – Athletic Club
|
Miércoles 1 de octubre
|
Barcelona – Paris Saint-Germain
|
Miércoles 1 de octubre
|
Napoli – Sporting CP
|
Miércoles 1 de octubre
|
Villarreal – Juventus