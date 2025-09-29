UEFA

Así se jugará la Jornada 2 de la Champions League esta semana

La segunda semana de la fase liga de la Champions League, se desarrollará entre el martes y miércoles, 30 de septiembre y 1 de octubre

Por

Oriana Garcia
Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 10:35 am
La jornada 2 de la UEFA Champions League promete grandes desafíos. El Real Madrid ha tenido que viajar casi 7.000mil kilómetros para enfrentarse a Kairat Almaty en Kazajistá, mientras que el Barcelona recibirá en el Estadi Olímpic Lluís Companys a los campeones, el Paris Saint-Germain(PSG) de Luis Enrique.

El Athletic Club se traslada hasta Alemania para enfrentarse al Borussia Dortmund. La segunda semana de la fase liga de la Champions League, promete estar cargada de emociones, se desarrollará entre el martes y miércoles, 30 de septiembre y 1 de octubre. En total, 18 partidos en dos días. 

Jornada 2 de la UEFA Champions League

Fecha

Partido

Martes 30 de septiembre

Atalanta – Club Brugge

Martes 30 de septiembre

Kairat Almaty – Real Madrid

Martes 30 de septiembre

Atlético de Madrid – Frankfurt

Martes 30 de septiembre

Chelsea – Benfica

Martes 30 de septiembre

Inter – Slavia Praha

Martes 30 de septiembre

Bodø/Glimt – Tottenham

Martes 30 de septiembre

Galatasaray – Liverpool

Martes 30 de septiembre

Marseille – Ajax

Martes 30 de septiembre

Pafos – Bayern München

Miércoles 1 de octubre

Qarabağ – Copenhagen

Miércoles 1 de octubre

Union Saint-Gilloise – Newcastle United

Miércoles 1 de octubre

Arsenal – Olympiacos

Miércoles 1 de octubre

Monaco – Manchester City

Miércoles 1 de octubre

Leverkusen – PSV Eindhoven

Miércoles 1 de octubre

Borussia Dortmund – Athletic Club

Miércoles 1 de octubre

Barcelona – Paris Saint-Germain

Miércoles 1 de octubre

Napoli – Sporting CP

Miércoles 1 de octubre

Villarreal – Juventus

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

UEFA