¡Enorme problema! El Real Madrid se queda sin lateral derecho para la Champions League

El Real Madrid y su entrenador, Xabi Alonso, afrontan un serio y complejo dilema para los próximos partidos de la temporada. Tras el reciente diagnóstico de Dani Carvajal, el club blanco se ha quedado sin laterales derechos naturales disponibles, una situación crítica que obliga al cuerpo técnico a improvisar en una posición fundamental.

El problema radica en que la lesión muscular sufrida por Carvajal durante el último encuentro se suma a la ya conocida baja de Trent Alexander-Arnold.

La enfermería del lateral derecho

La situación es de máxima emergencia, pues ambos jugadores son las únicas opciones puras para el lateral diestro:

Dani Carvajal: El capitán y lateral español sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha. Se estima que su tiempo de baja será de aproximadamente cuatro a cinco semanas, dejándolo fuera de la dinámica del equipo en un tramo crucial de la campaña. Trent Alexander-Arnold: El fichaje estrella para esa posición ya se encontraba en el dique seco tras sufrir una lesión en el tendón de la corva (isquiotibiales) hace varias semanas, y no se espera su regreso hasta el mes de noviembre.

La coincidencia de estas dos lesiones deja a Xabi Alonso sin su pareja de laterales derechos durante al menos un mes, obligándolo a buscar soluciones de emergencia.

Las alternativas de Alonso

Ante la falta de especialistas, el cuerpo técnico del Real Madrid deberá recurrir a alternativas poco habituales o a la cantera para cubrir el vacío. Las dos opciones principales que se barajan son:

Fede Valverde: El mediocampista uruguayo ya ha actuado como lateral derecho en el pasado para cubrir emergencias, y su polivalencia lo convierte en el comodín ideal para los partidos más exigentes, a pesar de que su posición ideal es el centro del campo.

Raúl Asencio: El joven defensor, quien no es un lateral derecho natural, ha demostrado compromiso y buenas actuaciones cuando ha sido requerido, cumpliendo las funciones defensivas con solvencia.

Esta crisis defensiva llega en el peor momento, justo antes de una serie de partidos clave, y pone a prueba la capacidad de gestión de Xabi Alonso para mantener la solidez defensiva del equipo sin contar con sus piezas principales.