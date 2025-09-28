El Real Madrid se queda sin lateral derecho: Parte médico de Carvajal

Suscríbete a nuestros canales

Malas noticias para el Real Madrid. Dani Carvajal terminó el derbi con molestias que más tarde se convirtieron en una lesión. El capitán del equipo blanco, la mañana de este domingo se sometió a unas pruebas que le permitieron saber la profundidad del dolor, donde fue diagnosticado con "una lesión en el sóleo de la pierna derecha", según el parte médico oficial del Real Madrid.

Carvajal estará entre cuatro y cinco semanas de baja. La noticia llega como un balde de agua fría para Xabi Alonso, que se queda sin laterales derechos durante ese tiempo.

Parte médico del Real Madrid

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución”.

¿Qué le sucedió a Carvajal?

Durante el encuentro frente al Atlético de Madrid, en el 40′ Nico González le propinó un fuerte pisotón al capitán del club blanco, generando una fea torcedura.Carvajal solicitó las asistencias médicas, gritando de dolor y retorciéndose sobre el césped. El principal, Alberola Rojas sancionó la acción con una tarjeta amarilla. El lateral derecho, se reincorporó y aguantó en el partido, pero en el 59′ el dolor ya era inaguantable y tuvo que ser sustituido. Las pruebas, esta mañana, confirmaron que sufre una pequeña rotura.

Situación Trent

Trent sufrió una lesión el pasado 17 de septiembre y su tiempo de baja fue de seis a ocho semanas. En este escenario, a Xabi Alonso le tocará improvisar un lateral derecho para los partidos venideros. Incluido el Clásico, que se disputa el próximo 26 de octubre en el Bernabéu.

Si todo marcha bien, Carvajal podría llegar para el clásico, acortando sus plazos de recuperación, pero ahora mismo está en el aire.

Asencio

Todo indica que Asencio podría asumir las riendas para ocupar ese lateral derecho del Real Madrid, incluido el Clásico. En otras oportunidad Xabi Alonso ya ha contado con él para jugar en esa posición.