Diego Simeone se deshizo en elogios a Julián Álvarez tras su doblete al Real Madrid

El Atlético de Madrid mostró un fútbol muy serio en el Riyadh Air Metropolitano, a casa llena y con un griterío dando apoyo al equipo, que sirvió para esa goleada al Real Madrid 5-2. Pero no fue lo único, porque los colchoneros también mostraron una versión intratable de Julián Álvarez.

Fue el gran protagonista del partido, con dos tantos a su cuenta y que llegaron en momentos claves para mantener a los suyos enfocados en el objetivo de los tres puntos. Esto, desde luego, no pasó desapercibido para Diego Simeone, quien no dudó en elogiar a su delantero.

“Julián está comprometido con el equipo, con el club y es muy bueno. Tiene unas condiciones y trabaja mucho, no solo te da en el juego ofensivo, te da trabajo y compromiso con el equipo para tener una dinámica buena. Lo necesitamos, tenemos que cuidarlo y ojalá que pueda estar muchos años en el club. Le tenemos que dar herramientas para que haga goles. El equipo lo ayuda y él está muy bien”, dijo de entrada en la charla con DAZN.

“Es un futbolista al que yo le valoro más, más de todo lo que se ve, la humildad que tiene. La humildad para correr, la humildad para trabajar, la humildad de, como campeón del mundo, estar en el Atlético de Madrid y correr todos los partidos, juegue contra quien juegue”, apuntó.

El llamado de Simeone al club por Julián Álvarez

El estratega sabe que mientras el atacante siga firmando actuaciones como estas no dejará de ser un interés para otros clubes, por lo que dejó un mensaje a la entidad para cuidar al que ya describió como el mejor jugador de la plantilla colchonera.

“Eso lo tenemos que cuidar. Es un futbolista que el club, nosotros como cuerpo técnico, los compañeros, la gente, lo tenemos que cuidar porque se tiene que quedar muchos años acá y tiene que ser muy importante para la historia del club“, comentó.

Y agregó sobre su faceta con la pelota parada, que sirvió para sellar el doblete: “No sé cómo hace para patear esos tiros libres. Me ha recordado un poco a Pantic, cuando pateaba esos tiros libres fantásticos en la puerta del área”.

Posteriormente, reflexionó lo que viene ahora para el Atlético, tras un inicio con dudas en La Liga: “Nos marca que tenemos que seguir mejorando, avanzando en nuestra búsqueda. Sigo en la línea de lo que decíamos días anteriores. Han venido muchos chicos nuevos, 15 desde la temporada pasada, no es fácil encajarles. Hay quien lo interpreta más rápido y quién menos. Ahí está nuestro trabajo”.

Julián Álvarez ya es uno de los goleadores del certamen español con seis goles, solo superado hasta el momento por Kylian Mbappé, que suma ocho dianas en el torneo con su tanto a los rojiblancos.