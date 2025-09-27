Las palabras de Julián Álvarez tras firmar un doblete ante el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Riyadh Air Metropolitano fue epicentro de una jornada memorable de su Atlético de Madrid, después propinaran una goleada en el derbi ante su rival de ciudad, el Real Madrid, con un marcador contundente de 5-2 y con un jugador que volvió a llevar la mayor parte de reflectores: Julián Álvarez.

El ariete argentino firmó dos tantos en la partida (51' y 63') y sigue enrachado en el torneo, después de anotar un 'hat-trick' en el cotejo anterior del equipo, que sirvió para llevarse la victoria ante Rayo Vallecano (3-2).

En este compromiso demostró que es uno de los mejores delanteros del certamen y del mundo llevándose el premio como jugador más valioso del partido, que le permitió transmitir unas palabras terminada la acción.

¿Qué dijo Julián Álvarez tras destacar contra el Real Madrid?

El atacante enfatizó su discurso en lo importante que era este resultado para la plantilla, a sabiendas que necesitaban recortar puntos en la tabla de posiciones con el Real Madrid, después de llegar partido con una distancia de nueve puntos.

"Estamos muy felices obviamente por dar la victoria, por todo lo que significa este día, este partido, y sobre todo por estos tres puntos que quedan en casa para seguir sumando y empezar una racha positiva para delante", dijo.

Y agregó: "Muy contento, me siento muy bien, obviamente que los goles ayudan para la confianza, para todo. Lo necesitaba el equipo para ganar estos partidos, lo importante es eso, estoy feliz por ayudar al equipo y hay que seguir por este camino, seguir con esa efectividad que indica que estamos haciendo las cosas bien y vamos por buen camino".

Julián Álvarez con su doblete convirtió el Real Madrid en una de sus víctimas favoritas con cinco goles convertidos a los merengues, solo superado por Patronato (7) y Alianza Lima (6) desde su etapa vistiendo los colores de River Plate.