Real Madrid ya figura entre las 'víctimas' favoritas de Julián Álvarez (+Video)

El Atlético de Madrid propinó un duro golpe a su rival de ciudad, el Real Madrid, con un marcador contundente por La Liga (5-2), una manita que dio un toque de realidad a los merengues y que tuvo como gran protagonista a un delantero argentino: Julián Álvarez.

'La araña' destacó una vez más en el certamen con dos goles a la causa de los suyos (51' y 63'), después de marcar un hat-trick en el partido pasado de los colchoneros para darles la victoria ante Rayo Vallecano.

Ahora bien, los dos tantos hechos en el Riyadh Air Metropolitano tienen una connotación extra porque sirven para situar al equipo merengue como una de sus víctimas favoritas en su joven aún carrera.

¿Cuántos goles ha marcado Julián Álvarez al Real Madrid?

Primero hay que exponer que el equipo blanco no es el club contra el que más veces ha celebrado goles el atacante, pero la cifra va acercándose paso a paso. En este momento, el equipo más golpeado por el argentino sigue siendo Patronato (7), desde su etapa cuando vistió los colores de River Plate.

Asimismo, el segundo en esa lista particular es Alianza Lima con seis encuentros con las redes, también en su paso por el cuadro 'Millonario'. Sin embargo, ya en el podio está el Real Madrid, al que ha podido endosarle a día de hoy cinco dianas.

En el reparto de los goles convertidos a los merengues tiene con el Manchester City y propiamente con los rojiblancos. Con los primeros sumó un solo tanto en la 2022-23, en la vuelta de la semifinal de Champions League, que ganarían con abultado marcador de 4-0.

Luego también en Champions anotaría al Madrid, pero ya con la camisa colchonera, en la 2024-25 en la ida de los octavos de final, en un partido que finalizó 2-1 para los merengues y que se definiría en los penales en la vuelta.

El resto de esos goles los firmó por La Liga, el primero un sábado 08 de 02 de 2025, en el empate a un tanto por lado. Y efectivamente, el resto de las aportaciones goleadora de Julián Álvarez las completó este 27 de septiembre.