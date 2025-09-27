Supercopa Endesa

Real Madrid no falla y será finalista de la Supercopa Endesa

El combinado merengue se impuso en un duelo cerrado contra La Laguna Tenerife por semifinales

Por

Stefano Malavé Macri
Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 06:26 pm
Real Madrid no falla y será finalista de la Supercopa Endesa
Real Madrid derrota a Tenerife en Málaga
Luego de que el Valencia derrotase al vigente campeón Unicaja, el Real Madrid visitaba la ciudad de Málaga para enfrentar a La Laguna Tenerife por la Supercopa Endesa del baloncesto español.

El elenco merengue, que viene de ganar la Liga ACB, llegaba con la tarea de clasificarse a una nueva final contra el equipo semifinalista de la Copa del Rey de Baloncesto.

Los blancos sufrirían para hacerse con el triunfo en suelo andaluz, pues solo vencerían por un punto en el primer período, mientras que en el segundo se iría adelante por diferencia considerable el cuadro insular.

Para el segundo tiempo del compromiso, Real Madrid recortaría las distancias, retomando el control del partido, cosa que se evidenciaría en el marcador final, donde lograría vencer por un solo punto de diferencia.

Gabriel Deck, el MVP

Tras los cuarenta minutos efectivos de juego, el más destacado sobre el tabloncillo sería el brasileño Gabriel Deck, quien logró un doble doble de diecinueve puntos y doce asistencias, además de facturar dos rebotes y dos recuperaciones.

La final contra Valencia

El Real Madrid, ahora clasificado a la instancia definitiva, enfrentará, también en Málaga, al Valencia este domingo con el fin de luchar por su doblete local de Liga y Supercopa Endesa.

Sabado 27 de Septiembre de 2025
Supercopa Endesa