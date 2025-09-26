Estos son los horarios de los juegos de la Supercopa Endesa

Suscríbete a nuestros canales

La Supercopa Endesa comenzará el accionar en la temporada 2025-26 en el baloncesto español. Real Madrid, Valencia Basket, La Laguna Tenerife y Unicaja serán los protagonistas que saltará al tabloncillo en busca del primer título del año.

Los merengues y el conjunto valenciano salen como grandes candidatos a llevarse la corona desde el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga luego de llegar hasta las finales en la pasada zafra de la Liga Endesa. No son los únicos que cuentan con requisitos suficientes para aspirar al cetro, tomando en cuenta que Unicaja destaca como actuales monarcas y serán los anfitriones de esta nueva entrega.

Precisamente, los malagueños serán los encargados de abrir las semifinales este sábado en busca de alcanzar la final por tercer año consecutivo. Después de que terminó el primer duelo, el Real Madrid se verá las cara ante La Laguna Tenerife, que intentará dar el salto contra el quinteto blanco.

Horarios de los partidos de la Supercopa Endesa

Unicaja vs Valencia - 12:00 PM (Hora Venezuela)

Real Madrid vs La Laguna Tenerife - 3:00 PM (Hora Venezuela)

Final se jugaría a las 1:00 PM.

Recuera que la Supercopa Endesa podrás vivirla en vivo y en exclusiva a través de las pantallas de Meridiano Televisión y el minuto a minuto en la página web como Meridiano.net.