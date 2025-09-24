Supercopa Endesa: ¿Quien es el actual campeón? (En vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)

Suscríbete a nuestros canales

La Supercopa Endesa de 2024 marcó el fin de una hegemonía para el Real Madrid, que venía siendo monarca del torneo en años consecutivos. La última edición se disputó en el Palacio de Deportes de Murcia los días 21 y 22 de septiembre, reunió a los mejores clubes de la ACB en un arranque de temporada que dejó sorpresas y emoción.

Un título inédito y contra todo pronóstico

El Unicaja Málaga escribió una de las páginas más importantes de su historia reciente al conquistar la Supercopa de España.

El conjunto malagueño se proclamó campeón por primera vez en este certamen, acabando con la supremacía del Real Madrid, que acumulaba seis títulos consecutivos en la competición. Para lograrlo, Unicaja superó en semifinales al anfitrión UCAM Murcia con marcador de 84-74, mostrando un juego sólido y una gran intensidad defensiva.

En la final, los andaluces volvieron a dar un golpe sobre la mesa al imponerse al Real Madrid por 10 puntos de diferencia (90-80). Fue un partido vibrante en el que Unicaja controló los tiempos, castigó los errores de su rival y supo mantener la calma en los minutos decisivos, sellando una victoria histórica.

Este triunfo no solo le otorgó a Unicaja Málaga un trofeo inédito, sino que también reforzó el proyecto deportivo de un equipo que busca consolidarse como alternativa real en la élite del baloncesto español. Para la afición, supone además un motivo de orgullo.

