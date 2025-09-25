Supercopa Endesa: Campazzo busca un nuevo título con el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Aunque no fue la temporada más ganadora en la 2024-25, el Real Madrid cerró una presentación de altibajos con broche de oro tras conquistar su título 38 de su historia en la Liga Endesa, donde vencieron en tres partidos al Valencia Basket y con Facundo Campazzo como MVP de la serie.

El base argentino afrontará otra campaña como principal figura de los merengues y con un historial lleno de glorias y que espera seguir aumentando como jugador blanco. El piloto se consagró como el Jugador Más Valioso en la pasada competición y llegará con la mira puesta en la Supercopa Endesa, trofeo que se le escapó en la anterior entrega a manos del Unicaja Málaga.

Facundo Campazzo se ha consolidado como una pieza clave desde que se uniformó por primera vez con el Real Madrid, donde colecciona un total 15 títulos con la camiseta blanca: 2 Euroligas, 4 Ligas ACB, 3 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Su liderazgo en la cancha y su capacidad para influir en los momentos decisivos han sido fundamentales para estos logros colectivos.

Facundo Campazzo va por otro con el Real Madrid

El armador experimentada saltará al tabloncillo del Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga con la oportunidad de seguir afianzando su legado con los merengues, que enfrentarán el próximo sábado a La Laguna Tenerife por las semifinales de la Supercopa ACB.

Apenas se realice el salto entre dos, el argentino comenzará su camino por la sexta Supercopa de España en su carrera, donde buscará darle el undécimo trofeo a la Casa Blanca en la mencionada competición. Cabe destacar que, el piloto llegará a la venidera edición como jugador latinoamericano con más premios al MVP ganados, quedándose con la distinción en la final de 2023, 2020 y 2019.

Además de eso, el base ha sido elegido MVP de la final de la Liga ACB en dos ocasiones, en 2019 y 2025, y ha recibido el premio al Mejor Jugador de la Liga en la temporada 2023-24. Su impacto en el juego y su consistencia lo han consolidado como uno de los jugadores más destacados en la historia reciente del baloncesto español.

Recuerda que la Supercopa Endesa podrás vivirla en vivo y en exclusiva desde Venezuela a través de Meridiano Televisión y Meridiano.net.