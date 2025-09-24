¿Cuánto dinero gana el campeón de la Supercopa Endesa?

Suscríbete a nuestros canales

La Supercopa Endesa está a la vuelta de la esquina y definirá al primer campeón de la temporada 2025-26 desde el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. Real Madrid, Unicaja, La Laguna Tenerife y Valencia Basket serán los participantes para la venidera edición.

Unicaja se alzaron con el título en la pasada temporada tras superar al Real Madrid. Los malagueños serán los anfitriones para esta entrega en los tabloncillos españoles, pero deberán tener cuidado ante los merengues o la escuadra toronja, que vienen de disputar la pasada final de la Liga Endesa.

El trofeo de la Supercopa ACB no será lo único que estará en juego, ya que el ganador también recibirá una recompensa monetaria considerable, que muy probablemente servirá para todos los involucrados que buscarán la corona a partir de este sábado 27 de septiembre con el cruce de semifinales.

¿Cuántos dinero ganará el campeón de la Supercopa Endesa?

En las últimas ediciones, la Supercopa ACB ha generado millones de euros en la realización del evento. Por ejemplo, en 2023 se recaudaron más de cuatro millones de euros (4.176.848). Mientras que a nivel mediático dejó poco más de dos millones de euros (2.545.785), de acuerdo con el reporte de Ayuntamiento de Murcia.

Aunque se conocen algunas cifras monetarias que ha generado el mini torneo, no se tiene con exactitud los montos que reciben los participantes de la Supercopa Endesa ni el que termina levantando el trofeo, que reconoce al primer monarca del baloncesto español.

