Estos son los jugadores latinos que estarán en la Supercopa Endesa

La Supercopa Endesa 2025 se prepara para encender la pasión del baloncesto este fin de semana en Málaga. Valencia Basket, Real Madrid, Unicaja Málaga y CB Canarias se enfrentarán en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena los días 27 y 28 de septiembre, en un torneo que marca el inicio oficial de la temporada y que siempre promete emociones fuertes desde el primer minuto.
NOTAS RELACIONADAS
Entre los nombres que acaparan la atención están varios jugadores latinos que, con su talento y experiencia, buscarán marcar la diferencia en cada encuentro. Sus habilidades no solo aportan espectáculo en la cancha, sino que también representan la creciente presencia e influencia de los jugadores latinoamericanos en el baloncesto español.
Esta edición de la Supercopa se perfila como una oportunidad perfecta para verlos en acción y anticipar lo que será la temporada 2025-26.
Jugadores latinos en la Supercopa Endesa 2025
Real Madrid
-
Facundo Campazzo (Argentina)
-
Gabriel Deck (Argentina)
-
Andrés Feliz (República Dominicana)
Unicaja Málaga
- Chris Duarte (República Dominicana)
- Tyson Pérez (República Dominicana/España) - Este jugador nació en Santo Domingo, pero cuenta con doble nacionalidad.
CB Canarias
-
Bruno Fitipaldo (Uruguay)
-
Marcelinho Huertas (Brasil)
-
Dylan Bordón (Argentina)
Valencia Basket
- Jean Montero (República Dominicana)
Cabe destacar que, luego de esta Supercopa, la Liga Endesa de baloncesto español 2025/2026 arrancará su fase regular el 4 de octubre.
Supercopa Endesa 2025 será transmitida en Vivo y en Exclusiva para Venezuela a través de Meridiano TV y Meridiano.net