Sumado al notable talento europeo que hay actualmente, muchos jugadores latinoamericanos hacen vida en España y buscarán este título que inaugura la campaña 2025-2026

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 10:34 am
Estos son los jugadores latinos que estarán en la Supercopa Endesa
Foto: Cortesía
La Supercopa Endesa 2025 se prepara para encender la pasión del baloncesto este fin de semana en Málaga. Valencia Basket, Real Madrid, Unicaja Málaga y CB Canarias se enfrentarán en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena los días 27 y 28 de septiembre, en un torneo que marca el inicio oficial de la temporada y que siempre promete emociones fuertes desde el primer minuto.

Entre los nombres que acaparan la atención están varios jugadores latinos que, con su talento y experiencia, buscarán marcar la diferencia en cada encuentro. Sus habilidades no solo aportan espectáculo en la cancha, sino que también representan la creciente presencia e influencia de los jugadores latinoamericanos en el baloncesto español.

Esta edición de la Supercopa se perfila como una oportunidad perfecta para verlos en acción y anticipar lo que será la temporada 2025-26.

 

Jugadores latinos en la Supercopa Endesa 2025

Real Madrid

  • Facundo Campazzo (Argentina)

  • Gabriel Deck (Argentina)

  • Andrés Feliz (República Dominicana)

Unicaja Málaga

  • Chris Duarte (República Dominicana)
  • Tyson Pérez (República Dominicana/España) - Este jugador nació en Santo Domingo, pero cuenta con doble nacionalidad.

CB Canarias

  • Bruno Fitipaldo (Uruguay)

  • Marcelinho Huertas (Brasil)

  • Dylan Bordón (Argentina)

    Valencia Basket

    • Jean Montero (República Dominicana)

    Cabe destacar que, luego de esta Supercopa, la Liga Endesa de baloncesto español 2025/2026 arrancará su fase regular el 4 de octubre.

    Supercopa Endesa 2025 será transmitida en Vivo y en Exclusiva para Venezuela a través de Meridiano TV y Meridiano.net

    Miércoles 24 de Septiembre de 2025
    Supercopa Endesa