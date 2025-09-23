Esta es la plantilla del Valencia para la Supercopa Endesa

Suscríbete a nuestros canales

A tan solo días de que se efectúe la Supercopa Endesa 2025, la expectativa aumenta y los actuales subcampeones de la Liga Endesa tienen el reto de imponerse ante el vigente campeón del torneo.

Tal es el caso del Valencia Básket, que deberá medirse en la semifinal de la competición al Unicaja Málaga, quien conquistó la edición de 2024 ante Real Madrid en el Palacio de Deportes de Murcia.

Esta ocasión, se enfrentarán el sábado 27 de septiembre para definir un cupo a la Gran Final, que se efectuará el domingo 28 en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga (sede única de la competencia).

Por su parte, Real Madrid (campeón de la Liga Endesa 2024-2025) y La Laguna Tenerife (semifinalista de Liga Endesa) disputarán la otra semifinal.

¿Cuál será la plantilla del Valencia?

El quinteto valenciano posee, actualmente, 15 jugadores inscritos para disputar esta competición. Entre ellos, destacan las recientes incorporaciones del escolta español Isaac Nogués, pero sobre todo del pívot Yankuba Sima, quien ha sido una de las principales figuras en la pintura del Unicaja durante las pasadas 3 campañas.

Asimismo, el resto del plantel está estructurado de la siguiente manera:

*Bases: Sergio De Larrea (1.98m. 19 años. Español), Darius Thompson (1.93m. 30 años. Italiano), Omari Moore (1.98m. 25 años. Estadounidense) y el estelar Jean Montero (1.88. 22 años. Dominicano)

*Escoltas: Josep Puerto (1.99m. 26 años. Español), Brancou Badio (1.91m. 26 años. Senegalés).

*Aleros: Kameron Taylor (1.98m. 30 años. Estadounidense), Xabi López-Arostegui (2.00m. 28 años. Español).

*Ala-Pívots: Nate Reuvers (2.11m. 26 años. Húngaro), Nate Sestina (2.05m. 28 años. Estadounidense).

*Pívots: Matt Costello (2.08m. 32 años. Marfileño), Neal Sako (2.10m. 27 años. Francés)