Liga Endesa revela su calendario ¿Cuándo inicia y con qué partidos?

El regreso de la Liga Endesa está a la vuelta de la esquina. Una de las mejores ligas de baloncesto del mundo anunció cuáles serían las jornadas de acción y la fecha de regreso a los tabloncillos. Cabe recordar que el vigente campeón de la Liga Endesa es el Real Madrid, mismo que derrotó en la Gran Final al Valencia.
¿Cuál es la primera jornada de acción de la Liga Endesa?
La liga de baloncesto de España tiene como fecha de inicio el 4 de octubre y la primera jornada se estará disputando entre ese fecha y el domingo 5. Justo una semana después de que se realice la Supercopa Endesa que se estará llevando a cabo en Málaga. Varios son los duelos interesantes que se estarán llevando a cabo en la jornada 1, entre los que destacan: Barcelona vs Valencia, Real Madrid vs Gran Canaria y Unicaja vs Bilbao. Los compromisos de la jornada 1 son los siguientes:
-
Casademont Zaragoza – Baskonia Coviran
- Granada – Joventut Badalona
- Hiopos Lleida – Río Breogán
- La Laguna Tenerife – BAXI Manresa
- Real Madrid – Dreamland Gran Canaria
- San Pablo Burgos – Bàsquet Girona
- UCAM Murcia – MoraBanc Andorra
- Unicaja – Surne Bilbao Basket
- Valencia Basket – Barça
Resto de las jornadas de la Liga Endesa
A pesar de que la Liga Endesa aún no ha revelado las fechas exactas y horarios de cada compromiso (anunciaron que lo dirán en los próximos días), si se dio a conocer todo el entramado de acción de esta temporada 2025-2026 del baloncesto español. Destacando como puntos importantes que en la última jornada de la primera vuelta (17) se unificarán los horarios de los partidos cuyos resultados tengan incidencia en la clasificación para la Copa del Rey. Mismo caso ocurrirá en la última jornada de la Liga Regular (34) con los partidos cuyos resultados tengan incidencia en la clasificación para el Playoff y para el descenso.
Jornada 2 (11 y 12 de octubre)
Barça - Hiopos Lleida
Baskonia - Real Madrid
Bàsquet Girona - UCAM Murcia
BAXI Manresa - Coviran Granada
Dreamland Gran Canaria - Unicaja
Joventut Badalona - Casademont Zaragoza
MoraBanc Andorra - La Laguna Tenerife
Río Breogán - Valencia Basket
Surne Bilbao Basket - San Pablo Burgos
Jornada 3 (18 y 19 de octubre)
BAXI Manresa - Dreamland Gran Canaria
Casademont Zaragoza - Río Breogán
Coviran Granada - Baskonia
Hiopos Lleida - Valencia Basket
Joventut Badalona - Surne Bilbao Basket
La Laguna Tenerife - UCAM Murcia
MoraBanc Andorra - Bàsquet Girona
Real Madrid - San Pablo Burgos
Unicaja - Barça
Jornada 4 (25 y 26 de octubre)
Barça - Río Breogán
Bàsquet Girona - Dreamland Gran Canaria
Hiopos Lleida - Coviran Granada
La Laguna Tenerife - Unicaja
Real Madrid - BAXI Manresa
San Pablo Burgos - Casademont Zaragoza
Surne Bilbao Basket - MoraBanc Andorra
UCAM Murcia - Baskonia
Valencia Basket - Joventut Badalona
Jornada 5 (1 y 2 de noviembre)
Barça - UCAM Murcia
Baskonia - La Laguna Tenerife
BAXI Manresa - Surne Bilbao Basket
Casademont Zaragoza - Real Madrid
Dreamland Gran Canaria - MoraBanc Andorra
Joventut Badalona - Hiopos Lleida
Río Breogán - Coviran Granada
Unicaja - Bàsquet Girona
Valencia Basket - San Pablo Burgos
Jornada 6 (8 y 9 de noviembre)
Bàsquet Girona - Barça
Coviran Granada - Valencia Basket
Hiopos Lleida - Baskonia
Joventut Badalona - Real Madrid
La Laguna Tenerife - San Pablo Burgos
MoraBanc Andorra - Unicaja
Río Breogán - Dreamland Gran Canaria
Surne Bilbao Basket - Casademont Zaragoza
UCAM Murcia - BAXI Manresa
Jornada 7 (15 y 16 de noviembre)
Barça - Baskonia
Bàsquet Girona - Coviran Granada
BAXI Manresa - Hiopos Lleida
Casademont Zaragoza - Unicaja
Dreamland Gran Canaria - Joventut Badalona
Real Madrid - Surne Bilbao Basket
San Pablo Burgos - MoraBanc Andorra
UCAM Murcia - Río Breogán
Valencia Basket - La Laguna Tenerife
Jornada 8 (22 y 23 de noviembre)
Baskonia - Surne Bilbao Basket
Casademont Zaragoza - La Laguna Tenerife
Coviran Granada - Real Madrid
Dreamland Gran Canaria - Barça
Hiopos Lleida - UCAM Murcia
MoraBanc Andorra - Joventut Badalona
Río Breogán - San Pablo Burgos
Unicaja - BAXI Manresa
Valencia Basket - Bàsquet Girona
Jornada 9 (6 y 7 de diciembre)
Barça - MoraBanc Andorra
Baskonia - Valencia Basket
Bàsquet Girona - Río Breogán
Coviran Granada - Casademont Zaragoza
Hiopos Lleida - Unicaja
Joventut Badalona - BAXI Manresa
La Laguna Tenerife - Real Madrid
San Pablo Burgos - UCAM Murcia
Surne Bilbao Basket - Dreamland Gran Canaria
Jornada 10 (13 y 14 de diciembre)
BAXI Manresa - Barça
Dreamland Gran Canaria - Baskonia
MoraBanc Andorra - Coviran Granada
Real Madrid - Bàsquet Girona
Río Breogán - La Laguna Tenerife
Surne Bilbao Basket - Hiopos Lleida
UCAM Murcia - Joventut Badalona
Unicaja - San Pablo Burgos
Valencia Basket - Casademont Zaragoza
Jornada 11 (20 y 21 de diciembre)
Barça - Joventut Badalona
Bàsquet Girona - La Laguna Tenerife
Casademont Zaragoza - MoraBanc Andorra
Dreamland Gran Canaria - Coviran Granada
Hiopos Lleida - Real Madrid
Río Breogán - Surne Bilbao Basket
San Pablo Burgos - BAXI Manresa
UCAM Murcia - Valencia Basket
Unicaja - Baskonia
Jornada 12 (27 y 28 de diciembre)
Baskonia - San Pablo Burgos
Bàsquet Girona - Hiopos Lleida
Casademont Zaragoza - BAXI Manresa
Coviran Granada - UCAM Murcia
Joventut Badalona - Río Breogán
La Laguna Tenerife - Dreamland Gran Canaria
Real Madrid - Unicaja
Surne Bilbao Basket - Barça
Valencia Basket - MoraBanc Andorra
Jornada 13 (29, 30, 31 de diciembre y 1 y 2 de enero)
Barça - Casademont Zaragoza
BAXI Manresa - Bàsquet Girona
La Laguna Tenerife - Coviran Granada
MoraBanc Andorra - Hiopos Lleida
Río Breogán - Baskonia
San Pablo Burgos - Dreamland Gran Canaria
Surne Bilbao Basket - Valencia Basket
UCAM Murcia - Real Madrid
Unicaja - Joventut Badalona
Jornada 14 (3 y 4 de enero)
Baskonia - MoraBanc Andorra
Bàsquet Girona - Surne Bilbao Basket
Coviran Granada - San Pablo Burgos
Dreamland Gran Canaria - UCAM Murcia
Hiopos Lleida - Casademont Zaragoza
Joventut Badalona - La Laguna Tenerife
Real Madrid - Barça
Río Breogán - Unicaja
Valencia Basket - BAXI Manresa
Jornada 15 (10 y 11 de enero)
Barça - Coviran Granada
Bàsquet Girona - Baskonia
BAXI Manresa - Río Breogán
Casademont Zaragoza - Dreamland Gran Canaria
La Laguna Tenerife - Hiopos Lleida
MoraBanc Andorra - Real Madrid
San Pablo Burgos - Joventut Badalona
Surne Bilbao Basket - UCAM Murcia
Valencia Basket - Unicaja
Jornada 16 (17 y 18 de enero)
Baskonia - BAXI Manresa
Dreamland Gran Canaria - Hiopos Lleida
Joventut Badalona - Bàsquet Girona
MoraBanc Andorra - Río Breogán
Real Madrid - Valencia Basket
San Pablo Burgos - Barça
Surne Bilbao Basket - La Laguna Tenerife
UCAM Murcia - Casademont Zaragoza
Unicaja - Coviran Granada
Jornada 17 (24 y 25 de enero)
Barça - La Laguna Tenerife
Baskonia - Joventut Badalona
BAXI Manresa - MoraBanc Andorra
Casademont Zaragoza - Bàsquet Girona
Coviran Granada - Surne Bilbao Basket
Dreamland Gran Canaria - Valencia Basket
Hiopos Lleida - San Pablo Burgos
Río Breogán - Real Madrid
Unicaja - UCAM Murcia
Jornada 18 (31 de enero y 1 de febrero)
Bàsquet Girona - San Pablo Burgos
BAXI Manresa - Unicaja
Coviran Granada - Río Breogán
La Laguna Tenerife - Baskonia
MoraBanc Andorra - Dreamland Gran Canaria
Real Madrid - Casademont Zaragoza
Surne Bilbao Basket - Joventut Badalona
UCAM Murcia - Barça
Valencia Basket - Hiopos Lleida
Jornada 19 (7 y 8 de febrero)
Barça - Bàsquet Girona
Baskonia - Casademont Zaragoza
Dreamland Gran Canaria - Surne Bilbao Basket
Hiopos Lleida - BAXI Manresa
Joventut Badalona - Valencia Basket
Real Madrid - Coviran Granada
Río Breogán - UCAM Murcia
San Pablo Burgos - La Laguna Tenerife
Unicaja - MoraBanc Andorra
Jornada 20 (14 y 15 de febrero)
Barça - BAXI Manresa
Casademont Zaragoza - Joventut Badalona
Coviran Granada - Dreamland Gran Canaria
Hiopos Lleida - Bàsquet Girona
La Laguna Tenerife - Río Breogán
MoraBanc Andorra - Valencia Basket
Surne Bilbao Basket - Baskonia
UCAM Murcia - San Pablo Burgos
Unicaja - Real Madrid
Jornada 21 (7 y 8 de marzo)
Baskonia - Hiopos Lleida
Bàsquet Girona - Unicaja
BAXI Manresa - La Laguna Tenerife
Dreamland Gran Canaria - Real Madrid
Joventut Badalona - Coviran Granada
MoraBanc Andorra - Casademont Zaragoza
Río Breogán - Barça
San Pablo Burgos - Surne Bilbao Basket
Valencia Basket - UCAM Murcia
Jornada 22 (14 y 15 de marzo)
Bàsquet Girona - MoraBanc Andorra
Coviran Granada - BAXI Manresa
Joventut Badalona - Barça
La Laguna Tenerife - Valencia Basket
Real Madrid - Hiopos Lleida
San Pablo Burgos - Baskonia
Surne Bilbao Basket - Río Breogán
UCAM Murcia - Dreamland Gran Canaria
Unicaja - Casademont Zaragoza
Jornada 23 (21 y 22 de marzo)
Barça - Real Madrid
Baskonia - Bàsquet Girona
BAXI Manresa - UCAM Murcia
Casademont Zaragoza - San Pablo Burgos
Dreamland Gran Canaria - Río Breogán
Hiopos Lleida - Joventut Badalona
MoraBanc Andorra - Surne Bilbao Basket
Unicaja - La Laguna Tenerife
Valencia Basket - Coviran Granada
Jornada 24 (28 y 29 de marzo)
Barça - Unicaja
Bàsquet Girona - Real Madrid
Coviran Granada - Hiopos Lleida
Joventut Badalona - Dreamland Gran Canaria
La Laguna Tenerife - Casademont Zaragoza
MoraBanc Andorra - Baskonia
Río Breogán - BAXI Manresa
San Pablo Burgos - Valencia Basket
UCAM Murcia - Surne Bilbao Basket
Jornada 25 (4 y 5 de abril)
BAXI Manresa - Baskonia
Casademont Zaragoza - Barça
Coviran Granada - Bàsquet Girona
Dreamland Gran Canaria - San Pablo Burgos
Hiopos Lleida - La Laguna Tenerife
Joventut Badalona - UCAM Murcia
Real Madrid - MoraBanc Andorra
Surne Bilbao Basket - Unicaja
Valencia Basket - Río Breogán
Jornada 26 (11 y 12 de abril)
Barça - Surne Bilbao Basket
Baskonia - Dreamland Gran Canaria
BAXI Manresa - Joventut Badalona
Casademont Zaragoza - Hiopos Lleida
La Laguna Tenerife - Bàsquet Girona
Río Breogán - MoraBanc Andorra
San Pablo Burgos - Real Madrid
UCAM Murcia - Coviran Granada
Unicaja - Valencia Basket
Jornada 27 (18 y 19 de abril)
Bàsquet Girona - Valencia Basket
Coviran Granada - Unicaja
Dreamland Gran Canaria - Casademont Zaragoza
Hiopos Lleida - Barça
Joventut Badalona - Baskonia
MoraBanc Andorra - UCAM Murcia
Real Madrid - La Laguna Tenerife
San Pablo Burgos - Río Breogán
Surne Bilbao Basket - BAXI Manresa
Jornada 28 (25 y 26 de abril)
Baskonia - Barça
BAXI Manresa - San Pablo Burgos
Casademont Zaragoza - Surne Bilbao Basket
Coviran Granada - MoraBanc Andorra
Dreamland Gran Canaria - Bàsquet Girona
Río Breogán - Joventut Badalona
UCAM Murcia - La Laguna Tenerife
Unicaja - Hiopos Lleida
Valencia Basket - Real Madrid
Jornada 29 (2 y 3 de mayo)
Barça - Dreamland Gran Canaria
Baskonia - Río Breogán
Bàsquet Girona - Casademont Zaragoza
BAXI Manresa - Valencia Basket
Joventut Badalona - Unicaja
La Laguna Tenerife - MoraBanc Andorra
Real Madrid - UCAM Murcia
San Pablo Burgos - Hiopos Lleida
Surne Bilbao Basket - Coviran Granada
Jornada 30 (9 y 10 de mayo)
Barça - San Pablo Burgos
Casademont Zaragoza - Coviran Granada
Hiopos Lleida - Surne Bilbao Basket
La Laguna Tenerife - Joventut Badalona
MoraBanc Andorra - BAXI Manresa
Real Madrid - Río Breogán
UCAM Murcia - Bàsquet Girona
Unicaja - Dreamland Gran Canaria
Valencia Basket - Baskonia
Jornada 31 (12, 13, 14 y 15 de mayo)
Baskonia - UCAM Murcia
Bàsquet Girona - BAXI Manresa
Casademont Zaragoza - Valencia Basket
Coviran Granada - Barça
Dreamland Gran Canaria - La Laguna Tenerife
Joventut Badalona - MoraBanc Andorra
Río Breogán - Hiopos Lleida
San Pablo Burgos - Unicaja
Surne Bilbao Basket - Real Madrid
Jornada 32 (16 y 17 de mayo)
Baskonia - Coviran Granada
BAXI Manresa - Casademont Zaragoza
Hiopos Lleida - Dreamland Gran Canaria
La Laguna Tenerife - Barça
MoraBanc Andorra - San Pablo Burgos
Real Madrid - Joventut Badalona
Río Breogán - Bàsquet Girona
UCAM Murcia - Unicaja
Valencia Basket - Surne Bilbao Basket
Jornada 33 (23 y 24 de mayo)
Barça - Valencia Basket
Casademont Zaragoza - UCAM Murcia
Coviran Granada - La Laguna Tenerife
Dreamland Gran Canaria - BAXI Manresa
Hiopos Lleida - MoraBanc Andorra
Joventut Badalona - San Pablo Burgos
Real Madrid - Baskonia
Surne Bilbao Basket - Bàsquet Girona
Unicaja - Río Breogán
Jornada 34 (28, 29 y 30 de mayo)
Baskonia - Unicaja
Bàsquet Girona - Joventut Badalona
BAXI Manresa - Real Madrid
La Laguna Tenerife - Surne Bilbao Basket
MoraBanc Andorra - Barça
Río Breogán - Casademont Zaragoza
San Pablo Burgos - Coviran Granada
UCAM Murcia - Hiopos Lleida
Valencia Basket - Dreamland Gran Canaria