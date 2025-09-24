Supercopa Endesa: ¿Cuánto cuestan las entradas? (En vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid, Valencia Basket, Unicaja y La Laguna Tenerife serán los encargados de darle inicio de la temporada 2025-26 con la Supercopa Endesa, que se realizará el 27 y 28 de septiembre desde el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

Como cada campaña, la competición definirá al primer campeón del año, donde los merengues saltan como principales candidatos al título luego de coronarse en la pasada edición de la Liga Endesa, mientras que, el conjunto malagueño también cuenta con cierto favoritismo tras vencer en la pasada entrega y ser locales en el presente año.

Los fanáticos de Málaga tendrá el lujo de vivir en primera fila las emociones de la Supercopa ACB, que llegará a la mencionada ciudad por cuarta vez en su historia. Además de eso, la venidera edición a tres organizaciones que han saboreado las mieles de un título, siendo el Real Madrid el máximo ganador con un total de 10 coronas conseguidas.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Los boletos para vivir de cercas la Supercopa Endesa podrías adquirirlas a través de la página oficial de la Liga ACB, con precios de abonos que van desde 40 euros hasta 160 €, dependiendo de la ubicación en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Asimismo, se ofrecen también sillas de pista (lateral y fondo) a precios elevados, por ejemplo 400 € para sillas pista lateral y 350 € para sillas de pista fondo.

Si prefieres asistir a partidos sueltos (semifinales o final), hay entradas individuales disponibles desde 50 € para las gradas altas, mientras que las localidades más exclusivas, -como las sillas VIP o zonas próximas a la pista-, pueden alcanzar los 400 €.

