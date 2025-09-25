Supercopa Endesa: ¿Cuándo juega el Real Madrid? (En Vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 del baloncesto español dará inicio con la Supercopa Endesa, misma que será el próximo fin de semana. El Real Madrid, vigente campeón en ACB, buscará empezar un nuevo curso con el píe derecho y por supuesto, un campeonato, algo de lo que no tienen acostumbrados.

Con Sergio Scariolo como entrenador nuevamente, el club merengue inicia un nuevo ciclo en su historia, pero el objetivo sin duda será el mismo, continuar como uno de los equipos más grandes de España, y toda Europa. Empezar la temporada ganando un título es claramente una motivación para ir en busca de más resultados positivos.

Debut en la Supercopa Endesa para el Real Madrid

El Real Madrid inicia su camino en la Supercopa Endesa 2025 con la mirada puesta en el título. El equipo blanco debutará el sábado (3:00 de la tarde en Venezuela) ante el CB Canarias en las semifinales del torneo, que se disputará los días 27 y 28 de septiembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

Si logra superar a Canarias, el Real Madrid avanzará a la final, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Unicaja Málaga y Valencia Basket. Este certamen no solo representa una oportunidad para comenzar la temporada con un trofeo, sino también para afinar detalles, probar estrategias y consolidar la química del equipo antes del arranque oficial de la Liga Endesa.

Cabe destacar que si hay un equipo que ha marcado la pauta en la Supercopa Endesa, ese es el Real Madrid. Con 10 títulos en su vitrina, los blancos han dominado la competición especialmente en la última década, conquistando el trofeo en ocho de las últimas doce ediciones. Desde su primera corona en la temporada 1984-85 hasta la más reciente en 2023, el club blanco ha demostrado que el inicio de la campaña suele tener un dueño habitual.

Supercopa Endesa 2025 será transmitida en Vivo y en Exclusiva para Venezuela a través de Meridiano TV y Meridiano.net