Supercopa Endesa: El calendario "imposible" del Madrid y Valencia (En Vivo por Meridiano TV y Meridiano.net)

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid y Valencia parecen partir en desventaja, en este inicio de la temporada 2025-2026 del baloncesto de la ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto) de España.

El conjunto merengue, en el marco del estreno de Sergio Scariolo como entrenador del equipo, se enfrentará a La Laguna Tenerife, mientras que el quinteto valenciano encarará al local, Unicaja Málaga.

Ambos encuentros serán parte de la Semifinal de la Supercopa Endesa, que incia el próximo sábado 27 de septiembre y cuya final se efectuará el domingo 28.

Cabe destacar que, este inicio formal de la campaña 25-26 del básquetbol español, podrá disfrutarse en vivo y en exclusiva por Meridiano TV y Meridiano.net.

Un calendario casi inhumano

Más allá de las dos jornadas posibles en esta primera competición de la temporada, ambas divisas podrían jugar hasta 5 partidos en 7 días.

Esta carga física notable para ambos conjuntos, se debe a que pasada la competencia de este fin de semana, poseen 3 jornadas programadas para la siguiente semana, 2 de ellas consecutivas en el inicio de la Euroliga.

En lo que respecta al conjunto blanco, deberán enfrentar al Virtus Bolonia (Italia) el 30 de septiembre y al Olympiacos (Grecia) el 2 de octubre. Sumado a esto, comenzarán su paso por la Liga Endesa ante el Gran Canaria.

Por su parte, Valencia Básquet disputará la doble fecha europea ante el Asvel Basket (Francia) el 1 de octubre y frente al Virtus Bolonia (Italia) el 3 de ese mismo mes. Mientras tanto, el FC Barcelona será su rival para estrenarse en Liga Endesa, el próximo 5 de octubre.