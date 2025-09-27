Supercopa Endesa: Dónde ver y horarios del duelo entre Real Madrid Baloncesto y Lenovo Tenerife

Suscríbete a nuestros canales

La Supercopa Endesa continua con un platillo fuerte en el segundo choque de semifinales entre: Real Madrid Baloncesto y Lenovo Tenerife. El campeón de la Liga Endesa en la zafra 2024-2025 se mide al tercero de la tabla general del año pasado en un duelo donde el Real Madrid Baloncesto parte como principal favorito.

Dónde ver el Real Madrid Baloncesto vs Lenovo Tenerife

Para que no te pierdas este vibrante compromiso que además promete ser un choque defensivo de primer nivel (siendo dos de las mejores defensas del año pasado). Este pudiese ser uno de los choques más disparejos en cuanto a palmarés dentro de la Supercopa Endesa, ya que el Real Madrid Baloncesto posee 10 títulos, mientras que Lenovo Tenerife recién participa por tercera vez de este torneo. El choque entre Real Madrid Baloncesto y Lenovo Tenerife puedes sintonizar los siguientes canales:

En Venezuela: Los amantes del baloncesto podrán seguir el encuentro en televisión abierta y por cablera a través de la señal de los especialistas en deporte, Meridiano Televisión.

Canal: Meridiano Televisión

Hora: 3:00 de la tarde

En España: El partido se podrá ver a través de la plataforma de streaming DAZN. La buena noticia es que, en esta edición, las semifinales se ofrecen de forma gratuita a través de la aplicación de DAZN para SMART TV y otros dispositivos.

Canal: DAZN

Hora: 18:00 horas

¿Cuántos dinero ganará el campeón de la Supercopa Endesa?

En las últimas ediciones, la Supercopa ACB ha generado millones de euros en la realización del evento. Por ejemplo, en 2023 se recaudaron más de cuatro millones de euros. Mientras que a nivel mediático dejó poco más de dos millones de euros. Aunque se conocen algunas cifras monetarias que ha generado el mini torneo, no se tiene con exactitud los montos que reciben los participantes de la Supercopa Endesa ni el que termina levantando el trofeo, que reconoce al primer monarca del baloncesto español.